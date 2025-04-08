Instagram, kullanıcı etkileşimini artıracak yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik, paylaşımlara gizli kod eklenmesini ve sadece kodu giren kullanıcıların paylaşımları görüntülemesini sağlıyor.

Dünyanın en popüler çevrim içi fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu yeni özellik, kullanıcı etkileşimini artırmanın yeni bir yolu olarak karşımıza çıkacak.

Instagram'ın test etmeye başladığı yeni özellik, kullanıcıların paylaşımlara kodlar eklemelerini sağlıyor. Bu kodu bulup giren kullanıcı, söz konusu paylaşımı görüntüleyebiliyor. İçerik üreticiler, bu özellik sayesinde kullanıcı etkileşimini kolayca artıracaklar gibi görünüyor.

Instagram'ın yeni özelliği işte böyle görünüyor:

Yaptığımız kontrollerde bu özelliğin şimdilik sadece Reels videolar için kullanılabilir olduğunu görüyoruz. Ancak hikâyeler ve fotoğraflar için kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin herhangi bir bilgi sahibi değiliz. Öte yandan; bu özelliğin hem mobil uygulamada hem web sürümde göründüğünü belirtelim.

Meta, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Hâl böyle olunca yeni özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağını şimdilik kestiremiyoruz. Ancak isterseniz siz de buradaki bağlantı üzerinden yeni özelliğin test edildiği gönderiye ulaşabilirsiniz.