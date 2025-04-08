Amazon, Nova Reels ismini verdiği video üretme modelinin 2 dakikalık videolar oluşturabileceğini açıkladı.

Yapay zekâ konusunda ismini öyle çok sık duymasak da Amazon da bu konuda önde gelen firmalar arasında yer alıyor ve kendi modellerini geliştiriyor. Şirketin “Nova Reel” isimli video üretme modeli de bunlardan biriydi.

Şimdi ise şirket, Nova Reel’a önemli bir güncelleme getirdiğini açıkladı. Model, artık çok daha uzun videolar üretebilecek.

2 dakikaya kadar çıkan videolar üretebiliyor

Günümüzdeki birçok video üretme modelleri, genelde çok kısa videolar üretebiliyorlar. Amazon da bunu değiştirmek istemiş. 1.1 güncellemesiyle birlikte Nova Reel, 2 dakikaya kadar çıkan videolar üretme yeteneğine sahip olacak.

Aslında güncelleme, modele “çoklu çekim” olarak nitelendirilen bir özellik getiriyor. Yani birden fazla çekimli bir video ortaya çıkarabiliyorsunuz. Örneğin 2 dakikalık bir videoda 6 saniyelik çekimler olabiliyor. Hatta Manuel Shot isimli bir özellik, bunu özelleştirebilmeyi ve 20 çekimli videolara kadar çıkan sonuçlar ortaya çıkarmayı sağlıyor.

Şirketin açıklamalarına göre kullanıcılar, 4000 karaktere kadar çıkan uzunlukta komutlarla videolar oluşturabilecek. Paylaşılan örneklere baktığımızda gerçekçi ve güzel sonuçların ortaya çıktığını görebiliyoruz. Instagram Reels, TİkTok gibi yerlerde bu tarz yapay zekâ videolarının artacağını da düşünebiliriz.

OpenAI ve Google gibi şirketlerin modellerine rakip olan Nova Reel herkese açık değil. Yalnızca AWS platformları ve servisleri aracılığıyla kullanılabiliyor ve ulaşmak için erişim izni alınması gerekiyor.