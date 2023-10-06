Instagram, hikâye paylaşımları için birden çok liste oluşturma özelliğini test etmeye başladı. Eskiden sadece "Yakın arkadaşlar" olarak bilinen özellik, bundan sonra sınırsız liste seçeneği sunacak.

Dünyanın en popüler çevrim içi fotoğraf ve kısa video paylaşım platformu Instagram, yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu yeni özellik, en çok da Instagram'da sık sık hikâye paylaşan kullanıcıları memnun edecek. Çünkü Instagram'ın yeni özelliği ile hikâyelerinizi kimin izlediğini dilediğiniz gibi seçebileceksiniz.

Instagram, hikâye paylaşımlarında bugüne kadar 2 seçenek sundu. Bu seçenekler, hikâyelerin ya tüm takipçiler (hesap açıksa herkes) ya da "yakın arkadaşlar"dı. Oluşturduğunuz yakın arkadaş listesi ile hikâyenizi belirli kullanıcılara gösterebiliyordunuz. Hatta yakın arkadaşlarınızın görebileceği bir hikâye paylaştığınız zaman, kullanıcı bunu bir rozetle görüyordu. İşte bu durum yakında değişecek. Kullanıcı, birden çok arkadaş listesi oluşturabilecek.

Instagram'ın yeni özelliği işte böyle görünecek:

Henüz test aşamasında olan özellik tüm kullanıcılara ulaştığında, hikâye paylaşım sayfasında "Liste oluştur" seçeneği bulunacak. Bu seçeneğe dokunan kullanıcı, istediği takipçilerini ekleyeceği listeler oluşturacak ve buna da bir isim verecek. Bu listeleri oluşturduktan sonra Instagram'da hikâye paylaşırken, istediğiniz bir listeyi seçebileceksiniz. Listelere eklenen kullanıcılar, yeşil renkli rozeti görmeye devam edecekler. Kullanıcılar, aynı anda birden çok liste için hikâye paylaşabilecek.

Yeni özellikle ilgili açıklamalarda bulunan Instagram patronu Adam Mosseri, test aşamasındaki özelliğin Instagram'daki hikâye paylaşım deneyimini iyileştireceğini söyledi. Mosseri, yeni özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağına ilişkin bir değerlendirmede bulunmadı. Bu arada; Instagram, hikâye listeleri için oluşturduğu destek sayfasında, bu özelliğin şu an için belirli bölgelerde kullanılabildiğini söyledi.