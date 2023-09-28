Meta, Instagram için etkileyici özellikler sunan yeni yapay zekâ araçlarını duyurdu. Kullanıcılar artık, Instagram'da yapay zekâya çıkartma oluşturtabilecekler. Ayrıca görüntüler, yapay zekâ destekli bir araç ile düzenlenebilecek.

Dünyanın en popüler sosyal ağlarından Instagram'a yapay zekâ destekli iki yeni özellik geldi. Meta tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, artık Instagram'da yapay zekâ destekli çıkartmalar oluşturabilecekler. Ayrıca Instagram'a yüklenecek olan gönderiler, bundan sonra yapay zekâ destekli bir görüntü düzenleme aracı ile ayarlanabilecek.

Önce yapay zekâ destekli çıkartma oluşturma aracından bahsedelim. Çünkü bu araç kullanıma sunuldu ve an itibarıyla kullanıcılara ulaşmaya başlamış durumda. Üstelik kullanmak için ayrı bir uygulama yüklemek veya yoğun bir çaba sarf etmek gerekmiyor.

Instagram'ın yapay zekâ destekli çıkartma aracı nasıl kullanılır?

Adım #1: Sohbet veya hikâye ekleme ekranında çıkartma simgesine dokunun.

Sohbet veya hikâye ekleme ekranında dokunun. Adım #2: Sohbet ekranı için arama bölümüne İngilizce metin yazın . Hikâye paylaşımı için " yapay zekâ çıkartmaları " seçeneğine dokunun. İngilizce metin yazın.

Adım #3: Oluşan çıkartmayı paylaşın.

Instagram'ın yapay zekâ destekli çıkartma oluşturma aracını kullanmak işte bu kadar kolay. Meta, yapay zekânın oluşturduğu çıkartmaların Instagram özelinde olmayacağını duyurdu. Beğendiğiniz çıkartmaları Instagram ve Facebook'ta hikâye paylaşırken veya Messenger ile WhatsApp'ta mesajlaşırken de kullanabileceksiniz.

Instagram'ın yapay zekâ destekli görüntü düzenleme aracı, etkileyici bir deneyim sunacak

Instagram'ın yapay zekâ destekli görüntü düzenleme aracı, kullanıcıya etkileyici bir deneyim sunacak. Zira bu düzenleme aracı, bir görüntünün yeniden biçimlendirilmesi ile arka planının değiştirilmesini sağlayacak. Diyelim ki bir fotoğrafı sulu boya ile yapılmış gibi göstermek istiyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey bunu yazmak olacak. Yapay zekâ destekli araç, görüntüyü yeniden düzenleyecek.

Aracın arka plan düzenleme özelliği ise alıştıklarımızdan farklı bir deneyim sunacak. Bugüne kadar zaten arka plan değiştirmek için onlarca araç kullandık. Meta'nın kullanıma sunacağı yeni araç, yapay zekâ tarafından oluşturulan bir arka planı kullanmanıza izin verecek. Çıkartma ve yeniden biçimlendirme özelliğinde olduğu gibi arka plan değiştirme aracında da bir metin yazmanız yeterli olacak. Buradaki tek dezavantajın İngilizce olduğunu belirtelim. Meta'nın ilerleyen dönemlerde daha fazla dil için destek verip vermeyeceği şu an için bilinmiyor.