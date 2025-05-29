Instagram'ın ilk çıktığı günden bu yana süregelen kare fotoğraf zorunluluğu, Instagram başkanı Adam Mosseri'nin açıklamasına göre artık tarih oluyor.

Instagram yıllar sonra 4:5 formatı olan kare format fotoğraf zorunluluğunu sona erdirdi. Platform artık 3:4 en-boy oranına sahip fotoğrafları da destekliyor.

Yani telefonunuzla çektiğiniz dikey fotoğrafları yüklediğinizde görüntüler eskisi gibi kırpılmadan, tam hâliyle paylaşılabilecek. Duyuru Instagram başkanı Adam Mosseri'den geldi ve Mosseri, çoğu telefonun bu formatta fotoğraf çekiyor olmasının bu kararlarında etkili olduğunu söyledi.

Dikey fotoğraflar artık kırpılmadan paylaşılabilecek

Daha önce 4:5 oranında fotoğraflar paylaşılabiliyordu ancak bazı fotoğrafların üstü ya da altı kesiliyordu veya kadrajı uzaklaştırdığınız takdirde kenarları siyahlıklı olarak görünüyordu. Yeni güncellemeyle birlikte 3:4 oranındaki fotoğraflar hem tekli gönderilerde hem de çoklu paylaşımlarda destekleniyor.

Hatırlayacağınız üzere Instagram uzunca bir süredir profildeki gönderilerin düzenini farklı formatlarda test ediyordu. Mosseri kullanıcıların artık çoğunlukla dikey içerikler paylaştığını ve bu sebeple bu tarz kararlar almak için testler gerçekleştirdiklerini söylüyor. Yani gelecekte daha farklı düzenlemeler de görebiliriz.