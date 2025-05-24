Instagram'da beğendiğiniz gönderiyi arayıp bulamıyorsanız doğru yere geldiniz. Instagram'da beğendiğiniz gönderileri nasıl görebileceğinizi adım adım anlatıyoruz.

Saatlerimizi harcadığımız Instagram’da her gün yüzlerce hatta binlerce gönderi görebiliyoruz. Tabii ki bunlar arasında beğendiklerimiz de oluyor. Ancak bazen hangi gönderileri beğendiğimizi hatırlayamayabiliyoruz. Neyse ki Instagram, beğendiğiniz gönderileri görmenizi sağlayan bir özellik sunuyor.

Peki Instagram’da beğendiğiniz gönderileri nasıl görebilirsiniz? Bu içeriğimizde Instagram’da beğendiğiniz gönderileri görmenizin yolunu adım adım anlatıyoruz. Ayrıca karşılaşabileceğiniz sorunlar ve daha önce bilmiyor olabileceğiniz farklı özelliklerden de bahsediyoruz. Gelin Instagram’da beğenileri görme yollarına göz atalım.

Instagram’da beğendiğiniz gönderileri nasıl görebilirsiniz?

Adım #1: Instagram uygulamasını açın ve sağ alttan profilinize girin.

Instagram uygulamasını açın ve sağ alttan profilinize girin. Adım #2: Profilinizin sağ üst kısmında bulunan üç çizgi simgesine basarak Ayarlar’a girin.

#2: Profilinizin sağ üst kısmında bulunan üç çizgi simgesine basarak Ayarlar’a girin. Adım #3: Açılan sayfada “Hareketlerin” yazan bölüme basın.

Açılan sayfada “Hareketlerin” yazan bölüme basın. Adım #4: Açılan sayfada “Beğenmeler” yazan bölüme basın.

Açılan sayfada “Beğenmeler” yazan bölüme basın. Adım #5: Beğendiğiniz gönderilere ulaşın.

Adım #1: Instagram uygulamasını açın ve sağ alttan profilinize girin:

Beğendiğiniz gönderileri görmek için ilk olarak cihazınızdan Instagram uygulamasını açmanız ve hesabınıza giriş yapmış olmanız gerekiyor. Bunun ardından da mobil uygulamada hemen sağ alt tarafta göreceğiniz, profil fotoğrafınızın yer aldığı bölüme basarak profilinize girmelisiniz.

Adım #2: Profilinizin sağ üst kısmında bulunan üç çizgi simgesine basarak Ayarlar’a girin:

İlk adımdan sonra profiliniz karşınıza çıkacak. Sağ üst tarafta üç çizgi simgesi göreceksiniz. Bu çizgi Instagram ve profil ayarlarınıza ulaşmanızı sağlıyor. Beğendiğiniz gönderilere ulaşmak için bu kısımdan ayarlara girmeniz lazım.

Adım #3: Açılan sayfada “Hareketlerin” yazan bölüme basın:

Daha sonrasında profilinizle ilgili farklı türden ayarlar göreceksiniz. “Instagram’ı nasıl kullanıyorsun?” bölümünde arşivin hemen altında yer alan “Hareketlerin” bölümü olacak. Sonraki adıma geçmek için bu bölüme girin.

Adım #3: Açılan sayfada “Hareketlerin” yazan bölüme basın:

Açılan sayfada Instagram’daki hareketlerinizi göreceksiniz. Burada “Etkileşimler” bölümünün en üstünde “Beğenmeler” isimli yorumların üstünde yer alan bir kısım olacak. “Beğenmeler” yazan bu kısma girmeniz gerekiyor.

Girdikten sonra ise karşınıza küçük görseller hâlinde son zamanlarda beğendiğiniz tüm gönderiler çıkmaya başlayacak. Aşağıya kaydırarak bu gönderilerin hepsini görmeniz mümkün.

Instagram’da beğendiğiniz gönderilerden kaç tane görebilirsiniz?

Instagram’ın bu konuda bir sınırlaması var. Yani direkt hesap tarihiniz boyunca gördüğünüz beğenileri göremiyorsunuz. Bunun yerine son beğendiğiniz 300 adet Instagram gönderisi gösteriliyor.

Beğenilerinizi filtreleyebilirsiniz

Beğendiğiniz gönderiler arasından aradığınızı bulmak zor olabilir. Instagram işte tam burada işinize çok yarayan bir özelliğe sahip. Beğenmeleri açtığınızda en üstte filtreler ve sıralama göreceksiniz. İsterseniz en yeniden en eskiye, isterseniz en eskiden en yeniye sıralayabiliyorsunuz. Ayrıca tarihlere göre gösterme, içerik türlerine (Reels, fotoğraf gibi) göre filtreleme seçenekleri var.

Toplu olarak beğenilerinizi silebilirsiniz

Muhtemelen çoğu kişinin bilmediği bir özellik daha Beğenmeler kısmında var. Beğendiğiniz gönderiler sayfasını açtığınızda sağ üstte “Seç” seçeneği göreceksiniz. Bu seçenek yoluyla istediğiniz kadar fotoğrafı seçip alt kısımdaki “Beğenmekten vazgeç” seçeneğine basarak beğenilerinizi geri alabiliyorsunuz.

Neden Instagram’da beğediğiniz gönderileri göremiyorsunuz?

Beğendiğiniz gönderi silinmiş olabilir.

Beğendiğiniz gönderiyi paylaşan kişi hesabını kapatmış veya gizlemiş olabilir.

Instagram, belli sayıdan sonra beğenileri göstermediği için eskide kalmış bir gönderi olabilir.

Instagram’da beğenileri görememenizin birkaç nedeni olabilir. Bunun nedenleri genellikle o beğendiğiniz hesapla alakalıdır. Bu yüzden o gönderileri beğenmeler kısmında görmeme ihtimaliniz var.

Instagram’da beğenileri nasıl göreceğinizi açıkladık. Beğendiğiniz gönderilere ulaşmanız ve beğenilerinizi geri çekmeniz birkaç adımda hâlledebileceğiniz çok basit işlemler. Sizin de bu konu hakkında düşünceleriniz varsa yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.