Instagram, kullanıcılara 'Keşfet' ve 'Profil' sayfalarında da reklam gösterme kararı aldı. Buna göre 'Keşfet' bölümünün ana sayfasında ve başkasının profilini gezerken karşımıza reklamlar çıkacak.

Tanıttığı yeni özellikler ile gittikçe TikTok benzeri bir hâl alan Instagram, her geçen gün yeni bir haberle karşımıza çıkıyor. Dev sosyal medya platformunun şimdi de kullanıcılarının pek de hoşuna gitmeyecek yeni bir hamle yapacağı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylarda Meta altında faaliyet gösteren Facebook’un gelirlerinin ilk kez düşüş gösterdiği açıklandı. Dev şirket bu nedenle de daha fazla para kazanmanın yollarını aramaya başladı. Şimdi ortaya çıkan bilgiler de bu kapsamda bir hamle daha yapıldığını gösterdi. Buna göre artık, Instagram’da daha fazla reklam göreceğiz.

‘Keşfet’ ve ‘profil’ bölümlerine reklamlar geliyor

Dünya çapında 1 milyardan fazla kullanıcısı bulunan platform, uygulamadaki işletmelerin ‘Keşfet’ bölümüne reklam eklemesine izin verme kararı aldı. Aslında bu bölümdeki gönderiler arasında gezerken reklamlar karşımıza çıkıyordu. Ancak yeni karar, ‘Keşfet’ sekmesinin ana sayfasında da reklam göreceğimiz anlamına geliyor.

Örneğin yukarıdaki görselde sayfanın oldukça büyük bir bölümünü kaplayan bir reklamın yer aldığını görüyoruz. Reklamın ait olduğu hesabın altında ‘Sponsorlu’ yazdığı, gönderinin alt kısmında ise ‘Daha Fazla Bilgi Al’ seçeneğinin yer aldığı göze çarpıyor.

Bu da yetmiyormuş gibi platform, bir başka yere de reklam eklemek için testlere başladı. Instagram’a göre artık ‘Profil’ bölümünde de reklamlar ile karşılaşacağız. Yani birinin profilindeki fotoğrafları gezerken akışta reklam çıkacak. Platform, bu reklamların ‘çocuk olmayan, herkese açık profillerde’ gösterileceğini belirtirken ABD’deki belli kullanıcıların para kazanması için eklendiğini söylüyor.

Facebook’ta da reklamlar artıyor

Meta, bunun dışında Facebook’ta da daha fazla reklam görmemizi sağlayacak. Şirket, Facebook'taki ‘Reels’ videolarda göreceğimiz reklamları test etmeye başladı. Bu reklamlar, bir video tamamlandığında karşımıza çıkacak. Yani video tekrar başlamadan arada bir reklam gösterilecek. Şirkete göre kullanıcılar, 4 ila 10 saniye arasında sürecek reklamları geçme imkânına sahip olacak. Reklam bittiğinde veya geçildiğinde ise video tekrar başlayacak.

Bu tarz bir uygulamanın Instagram’da olup olmayacağı ise belirsiz. Umarız kısa video formatıyla büyük ilgi gören Instagram’da da bunu görmeyiz. Çünkü bu tarz reklamlar, Instagram üzerinden ‘Reels’ videolarını izleyen kullanıcıların sinirini bir hayli bozabilir.

Şirketin yeni kararları, geçtiğimiz günlerde reklamsız bir Instagram uygulamasının ortaya çıkmasının ardından geldi. OG Instagram isimli uygulama, kullanıcıların reklamsız bir şekilde Instagram’ı kullanmasını sağlıyordu. Uygulama hızla popülerleşmesinin ardından kaldırıldı. Meta da bu uygulamanın şirketin politikalarını ihlal ettiğini ve gereğinin yapılacağını söyledi.