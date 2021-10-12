Facebook'un üst düzey yöneticilerinden Nick Clegg, Instagram için geliştirilmekte olan yeni özellikleri duyurdu. Yapılan açıklamalara göre Instagram, yakın bir gelecekte kullanıcılara "mola ver" uyarısında bulunacak. Böylelikle saatlerini Instagram'da geçiren kullanıcının bunun farkında olması sağlanacak.

Son dönemlerde özellikle de gençler üzerinden çeşitli tartışmaların odak noktasına oturan Facebook'un iştiraklerinden Instagram, kullanıcılar için yeni bir özellik üzerinde çalıştığını duyurdu. Şirketin üst düzey yöneticilerinden yapılan açıklamalarda, geliştirilen ve yakın bir gelecekte test edilmeye başlayacak bu özellikle Instagram'da saatler harcayan kullanıcılara "mola ver" uyarısı yapılacağı ifade edildi.

Facebook'un küresel ilişkilerden sorumlu üst düzey yöneticisi Nick Clegg tarafından yapılan açıklamalarda, mola verme uyarısı sayesinde kullanıcılarda farkındalık oluşturulmaya çalışacağı ifade edildi. Şirkete göre Instagram'da saatlerini harcayan bir kişi, mola ver uyarısını görünce Instagram'ı bir süreliğine de olsa terk edecek. Özellik işe yarar mı bilinmez ancak umut verici olacağı kesin. Zira sosyal medyada harcanan ortalama süre, her geçen gün biraz daha artıyor...

Kullanıcılar, farklı içeriklere yönlendirilecek

Instagram tarafından geliştirilmekte olan tek özellik, mola ver uyarısı değil. Şirket, kullanıcıların sürekli baktıkları paylaşımları tespit ederek, bu paylaşımlardan farklı içeriklerin görüntülenebilmesi için yeni bir yol üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Bu özellik sayesinde aynı gönderilerin defalarca görüntülenmesinin önüne geçilmiş olacak.

Instagram için geliştirilen özelliklerin ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik belli değil. Ancak şirket, çok büyük bir ihtimalle yakın bir gelecekte önce test aşamasını başlatacak, sonra da tüm kullanıcıları yeni özellikleriyle tanıştıracak. Özelliklerin ne kadar etkili olacağını ise zaman gösterecek...