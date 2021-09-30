Bir neslin sosyal medyayla tanışıklığının başlangıcı Facebook, bünyesinde bulunan uygulamalar için geliştirdiği yeni güncellemelerle ses getirmeye devam ediyor. Şirket yaptığı son açıklamayla, İnstagram ve Messenger'ın ortak mesaj kutularında grup sohbetleri yapılabileceğini duyurdu.

Facebook ilk olarak 2019’da İnstagram ve Messenger uygulamalarında, kullanıcılarına mesaj kutularını ortak bir kanalda toplama olanağını sunmaya başlamıştı. İlk olarak yalnızca bazı bölgelerde kullanılabilen özellik, zamanla dünyanın dört bir yanında yaygınlaştı.

Facebook yaptığı açıklamayla, “Instagram’da bu özelliği kullanabilmesi uygun olan kişilerin %70’inden fazlasının, yeni Messenger deneyimi için güncellemeyi indirdiğini" belirtti. Şirket, kullanıcılar tarafından oldukça sevilen bu özelliği geliştirme çalışmalarına devam ediyordu. Facebook, kullanıcılarına bu özelliğe yeni bir güncellemenin geleceği müjdesini verdi.

Uygulamalar arası grup sohbet özelliği geliyor

Öncelikle en iyi Messenger özelliklerinden bazılarını, İnstagram'a getirmek için iki uygulamanın mesaj kutuları birleştirilmişti. Kullanıcıların bir platform üzerinden iki uygulamadaki arkadaşlarına da ulaşabilmesi hedefleniyordu. Son yapılan güncelleme ile de ortak mesaj kutularına 'grup sohbetleri' özelliği geliyor. Facebook bu güncelemeyi uygulamalar arası iletişimde öncü bir adım olarak tanımlıyor.

Facebook tarafından açıklanan diğer yeni özellikler ise şu şekilde:

İnstagram direkt mesajlara anket özelliği ve içerik paylaşım özelliği geldi. Direkt mesajlardaki anket özelliği sayesinde takipçilerin yanı sıra sadece grup arkadaşlarına yönelik anketler yapılabilecek. İçerik paylaşım özelliği ile de görüntülü sohbet başlatılıp, içeriğin paylaşılmasıyla kullanıcılar istedikleri içeriği birlikte izleyebilecek.

Messenger'a J Balvin'in son albümünden ilhamla 'cottagecore' ve astroloji temasının dahil olduğu yeni sohbet temaları eklenecek.