Instagram, kullanıcılarına sunacağı biz dizi yeni özellik üzerinde çalışmaya devam ediyor. Instagram ekibinin üstünde çalıştığı özellikler arasında grup hikâyeleri, Reels için otomatik kaydırma yer alıyor.

Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Instagram, sürekli olarak kullanıcılarına yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Şirketin bu sefer üstünde çalıştığı özellik, Instagram grup sohbetlerinden paylaşılabilecek Grup Hikâyeleri.

Instagram'ın üstünde çalıştığı bu özellik, ilk olarak bir uygulama geliştiricisi olan Alessandro Paluzzi tarafından paylaşıldı. Aşağıda da göreceğiniz ekran görüntüsünü paylaşan Alessandro Paluzzi, Grup Hikâyesi özelliğinin test aşamasında olduğunu dile getirdi.

Instagram'dan bir dizi yeni özellik

Paluzzi'ye göre, Grup Hikâyeleri'nde kaç adet grupta olduğunuzun bir önemi olmayacak. Hikâye konulabilecek her grup ve ayrıca platformdaki diğer kullanıcılar için hikâye seçenekleri olacak. Üstelik Instagram'ın kullanıcılarına sunacağı özellikler bununla da sınırlı kalmıyor.

Paluzzi'ye göre Instagram'ın yakın bir süre içerisinde kullanıcılarına sunacağı bir diğer özellik Instagram Reels ile ilgili olacak. Instagram, yakın bir süre içerisinde Reels'te otomatik kaydırma özelliğini kullanıcılarına sunacak. Şu an geliştirme aşamasında olan bu özellik, Instagram'ın Hikâyeler özelliğindekine benzer olacak. Kullanıcıların videolar arasında ayrı ayrı geçiş yapmasına gerek kalmayacak.

Bunlara ek olarak platform, Direkt Mesaj kısmında da ince değişiklikler yapıyor. Buna göre Instagram Direkt Mesajlar'da daha önce arkadaşlarınızla sohbet ederken kullandığınız GIF'ler ve çıkartmaların tamamının bulunacağı bir sekme olacak. Kullanıcılar, Direkt Mesajlar'da çıkartma efektlerini gönderebilecekler.

Instagram, yukarıda da söylediğimiz gibi kullanıcı deneyimini etkileyecek yeni özellikler üstünde çalışmaya devam ediyor. Peki, siz kullanıcılara sunulacak olan bu yeni özellikler hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.