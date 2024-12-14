Instagram'ın yeni bir özelliği bazı Android kullanıcıları ile test ettiği ortaya çıktı. Bu özellik, gönderilecek mesajlar için zaman ayarı yapılabilmesini sağlayacak.

Dünyanın en popüler çevrim içi fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu yeni özellik, kullanıcılara gönderilecek mesajlar için zaman ayarı yapılmasını sağlayacak.

Instagram, hikâye ve gönderilerin planlanmasına zaten imkân tanıyor. Üzerinde çalışılan yeni özellik, bunun kapsamını genişletecek. Kullanıcılar artık mesajlar için de zamanlama ayarı yapabilecekler.

Instagram'ın yeni özelliği böyle görünecek

Instagram'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, en çok da içerik üreticilerin işine yarayacak gibi görünüyor. Özellikle de markalar, bu özellik sayesinde farklı zaman diliminde olan takipçilerine daha iyi bir şekilde ulaşma imkânı yakalamış olacaklar.

Edinilen bilgilere göre Instagram'ın yeni özelliği, şu an için bazı Android kullanıcıları ile test ediliyor. Test sürecinin ne zaman tamamlanacağı ve özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara ulaşacağı şimdilik belirsiz.