Instagram'a geleceği açıklanan NFT özelliğinin nasıl görüneceği paylaşıldı. Instagram CEO'su Adam Mosseri tarafından yapılan paylaşım, NFT'lerin özel bir etikete sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Geçtiğimiz saatlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde dünyanın en popüler çevrimiçi video ve fotoğraf paylaşım platformu Instagram'a NFT desteğinin geleceğinden bahsetmiştik. Bir iddia kapsamında ortaya çıkan özellik, Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklamalarla doğrulanmıştı.

Instagram CEO'su Adam Mosseri, Instagram'a geleceği açıklanan NFT desteği ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Bir video çeken ve bu videoyu kendi hesabından paylaşan Mosseri, özelliğin nasıl görüneceğine de ufak bir bakış atmamızı sağladı.

Instagram'ın NFT özelliği böyle görünecek

Paylaşılan ekran görüntülerine baktığımızda, platforma yüklenecek NFT'lerin "digital collectible" (dijital koleksiyon) şeklindeki bir etikete sahip olduğunu görüyoruz. Bu etikete dokunan bir kullanıcı, NFT ile ilgili detaylara ulaşabilecek. Adam Mosseri, NFT'lerin satışları ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Adam Mosseri'nin yaptığı açıklamalara göre Instagram'ın NFT desteği, bu hafta içinde ABD'deki bir grup içerik üreticisi ile test edilmeye başlayacak. Özellik bundan sonraki süreçte de küresel çapta tüm kullanıcıların beğenisine sunulacak. Instagram'a gelen NFT özelliğinin kullanıcıları nasıl etkileyeceğini ise zaman gösterecek...

Adam Mosseri'nin paylaştığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz