Instagram, en çok kullanıcıya sahip sosyal medya platformlarından biri. Durum böyleyken de platformun kendini yenilemesi ve kullanıcı odaklı yeni özellikleri bünyesine eklemesi gerekiyor. Kullanıcıların Reels'ta geçirdiği vakitte büyük bir artış yaşanması üzerine de şirketin 'Hikayeler' çubuğunu ana akıştan kaldıracağı iddia edildi.

Gün geçtikçe insanların sosyal medyada ve internette geçirdikleri süre artmaya devam ediyor. Hal böyle olunca da sosyal medya platformları daha çok kullanıcıyı çekebilmek için daha çok yeni özellik geliştirmeye başladı.

Günümüzde de en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında ‘tatlı’ bir rekabet ortamı var. Her ne kadar rakip olsalar da git gide birbirine daha çok benzeyen TikTok ve Instagram’da en çok kullanıcı sayısına sahip platformlardan biri. Biliyorsunuz ki sizlerle Instagram geçtiğimiz günlerde TikTok’ta var olan birkaç özelliği bünyesine eklemek için çalışmalara başlamıştı. Şimdi de Instagram’ın çok daha büyük bir değişikliğe gidebileceği ortaya çıktı.

Instagram, tasarımında büyük bir değişikliğe gidiyor

Biliyorsunuz ki uzun bir süre önce Instagram kullanıcıların hayatına önce Hikayeler ardından da Reels’lar girmişti. Kısa bir süreliğine de IGTV uygulaması kullanmıştık. TikTok ile oldukça benzer özelliklere sahip olsalar da iki platform aslında oldukça sıkı bir rakip. Üstelik geçtiğimiz günlerde Instagram, TikTok videolarının öne çıkmasını engellemek için de yeni önlemler alacağını duyurmuştu.

Tabii bu durumda rakibinden geri kalmak istemeyen ve TikTok ile arasındaki tasarımsal farkları kapatmaya çalışan Instagram, çalışmalarına büyük bir hız kazandırdı. Şirketin şimdiki yeniliği ise Gönderi Sabitleme özelliği gibi basit bir ekleme olmayacak. Kullanıcıların Reels’ta geçirdiği sürenin artmasıyla birlikte, bu konuya yönelen şirket ana akıştaki Hikayeler kısmını tamamen kaldıracak.

Peki Hikayeler nereye gidiyor?

Yukarıda da görmüş olduğunuz gibi düz, fotoğraf ve videolara ağırlık verilecek bu yeni tasarımla birlikte Instagram kullanıcıların daha çok vakit geçirdiği Reels’ları öne çıkarmayı planlıyor. Tabii bu yeni tasarımın şimdiden eleştiri alacağı ve “Hikayeler nerede?” sorularına sebebiyet vereceği de açık. Hikayeler çubuğunun yeni yeri şu anda belirsizliğini koruyor.

Instagram’ın tasarımını bu şekilde güncellemesi halinde kullanıcı sayılarında bir değişiklik olur mu bilinmez. Ancak platformun gittikçe TikTok’a daha çok benzediği ortada. Techcrunch, bunun bir test görüntüsü olduğunu söylüyor. Yani bu yeni tasarımı ilerleyen günlerde görmeme ihtimalimiz de var. Ancak iddialar ve görüntüler doğru çıkarsa, ortalık biraz kızışacak gibi duruyor.