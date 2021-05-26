Instagram, uygulamadaki 'Mağaza' sekmesine yeni bir alışveriş özelliği ekledi. Yeni özellik ile kullanıcılar, markaların ürün lansmanlarına, özel ürün koleksiyonlarına ve sınırlı sayıdaki ürünlerine göz gezdirebilecek. Ayrıca aynı sekmeden alışveriş seçeneği de aktif durumda.

Instagram, uygulamadaki Mağaza sekmesiyle platformu iyiden iyiye bir e-ticaret platformuna çevirmişti ve bu yöndeki ilerleyişi devam ediyor. Yolculuğuna fotoğraf paylaşım ağı olarak başlayan bir platformun yıllar içindeki değişimi artık şaşırtmayan bir noktaya gelmiş durumda ve hepimiz çatı şirket Facebook'un daha ne gibi yenilikler getireceğini merakla bekliyoruz. Kazanç sağlayabileceği her noktayı en iyi şekilde değerlendiren Facebook, tam da bu sebeple Mağaza sekmesine yeni bir alışveriş özelliği ekledi.

Kullanıcıları en yeni ürünler ile buluşturmayı hedefleyen bu yeni özellik, ürün lansmanlarını takip etmeye yarayacak. Dileyen kullanıcılar takip ettikleri ürün lansmanlarını kaydederek hatırlatıcı planlayabilecek ve alışveriş deneyimi 'daha pratik' hale gelmiş olacak.

Özellik 'Özel Lansman' adıyla kullanıma sunuldu:

Drops adıyla yayınlanan ve ülkemizde 'Özel Lansman' olarak kullanıma sunulan özellik aslında oldukça basit. Markalar ürünleri için belirledikleri lansman tarihini giriyorlar. Kullanıcılar da o gün satışa çıkmış ya da gelecek günlerde satışta olacak koleksiyonlara göz atarak dilediği ürünler için 'Hatırlatıcı Koy' butonu ile hatırlatıcı ekleyebiliyor. Aynı zamanda buradaki ürünler 'Dilek Listesi' sekmesine de eklenebiliyor.

Facebook, reklam gelirlerinin yanında Instagram üzerinden yeni gelir kapıları da oluşturmaya çalışıyor. Mağaza sekmesinde yapılan geliştirmeler de aslında bunun bir ürünü. Bu sayede Facebook, internet sitelerine yönlendirmeden doğrudan Instagram üzerinden güvenli alışveriş imkanı sunan uygulamasını daha yaygın hale getirerek buradan elde ettiği komisyon gelirlerini artırmayı planlıyor.