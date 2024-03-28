Instagram, Blend adını verdiği yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu yeni karıştırma seçeneği, kullanıcıların gönderdiği reels videolarından yola çıkarak yeni algoritmalar oluşturuyor.

Sosyal medyanın en büyük platformlarından olan Instagram çok sevilebilecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Mobil geliştirici ve özellikle Instagram ile ilgili isabetli sızıntıları ile bilinen Alessandro Paluzzi, test edilen yeni özelliği duyurdu. Bu özellik, artık görülen Reels videolarının farklı bir şekilde belirlenmesini sağlayacak ve adı da Blend olacak.

Gönderilen Reels videoları önemli olacak

Paluzzi'nin iddiasına göre Instagram, kullanıcıların arkadaşlarıyla paylaştıkları Reels videoları üzerinden yola çıkarak Blend adlı bir karıştırma seçeneği oluşturacak. Önerilecek Reels videoları bu seçeneğe göre belirlenebilecek. Özelliğin ne zaman kullanıma sürüleceği konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor. Yine de özelliğin test aşamasında olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu da Blend'i görmeye çok da uzak olmadığımız anlamına geliyor.

Ekran görüntüsünden anlaşıldığı üzere Blend, iki kişi arasında özel bir seçenek olacak. Görüntülerde de "Blend'e davet et. Birbirinizle paylaştığınız Reelslere ve Reels ilgilerinize göre tavsiye edilen Reelsler. İkinizin arasında özel. Herhangi bir Blend'i istediğiniz zaman terk edebilirsiniz." ifadeleri yer alıyor. Sonrasında da istediğiniz kişiyi davet edebilmeniz için davet et butonu yer alıyor.

Son dönemde sosyal medya platformları, farklılaşmak için yeni yöntemler ve yeni özellikler deniyor. Blend'in Instagram'a istediğini verip vermeyeceğini bekleyip göreceğiz.