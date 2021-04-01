Instagram, Reels videolar için oluşturduğu yeni bir özelliği daha kullanıma sundu. "Remix" olarak isimlendirilen bu özellik, iki Reels videosunun yan yana yerleştirilerek paylaşımlar yapılmasını sağlıyor. Reels için Remix özelliği, uygulamanın son sürümünde yer alıyor.

Bir süre önce TikTok benzeri özelliği "Reels"i kullanıcıların hizmetine sunan Instagram, bugün bu özelliği biraz daha geliştirdiğini duyurdu. Instagram tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, bundan sonra Reels'e eklenen "Remix" isimli bir özellikten faydalanabilecekler. Peki Remix özelliği, kullanıcılara neler vadediyor?

Reels'in Remix özelliği, kullanıcıların kendi videoları ile uygulamaya yüklenmiş olan farklı bir Reels videosunu birleştirmelerini sağlıyor. Böylelikle kullanıcılar, bundan sonra iki Reels videosunu yan yana getirerek paylaşımlar yapabilecekler. Kullanımı oldukça kolay olan özellik, uygulamanın son sürümünü yüklemeniz durumunda kullanılabilir olacak. Instagram'ın Reels için Remix özelliği nasıl kullanılıyor?

Instagram'da iki Reels videosunu birleştirmek için yapmanız gerekenler

Instagram'ın Reels için oluşturduğu Remix özelliğinden faydalanabilmek için öncelikle Reels'inizi birleştireceğiniz bir videoyu seçmeniz gerekiyor. Bundan hemen sonra da ekranda yer alan üç noktaya tıklayın ve "Remix this Reels" butonuna dokunun. Yönlendirildiğiniz sayfada hem orijinal Reels videosunu hem de kendi Reels videonuzu oluşturabileceğiniz bölümü göreceksiniz. Videonuzu çekip düzenlemeleri yaptıktan sonra, iki Reels videosunun yan yana olduğu bir paylaşım yapabilirsiniz.

Bu arada, Instagram geliştiricileri bu özelliği kullanıma sunduklarını açıklamış olsalar da tüm cihazlar, bu özelliğe henüz kavuşmamış olabilirler. Ancak birkaç saatlik periyotlarda kontrol sağlarsanız, özelliğin bir süre sonra aktif hale geldiğini görmüş olacaksınız.