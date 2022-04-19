Instagram'ın uzun bir süredir markalar ve influencerlar tarafından kullanılan ürün etiketleme özelliği nihayet herkese açık bir hale geliyor. Peki, özellik nasıl kullanılır? Bizlere bir faydası var mı?

Instagram, uzun bir süredir en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından biri. Haliyle de platformu kullanan çok sayıda kullanıcı Instagram’dan sürekli yeni özellikler bekliyor. Instagram’dan belki de en çok beklenen özelliklerden bazılarının da geçtiğimiz günlerde duyurulduğunu görmüştük.

Instagram’ın çok büyük bir satış gücü var ve neredeyse artık herkes internet alışverişlerinde ‘Influencer’lardan görükleri ürünleri tercih etmeye başladı. Ancak son zamanlarda markaların ve influencerların kullanabildiği pek çok özelliğin platformda herkese açık bir hale geldiğini görmeye başladık. Instagram, bugün de gönderilere ürün etiketleme özelliğini herkesin kullanımına açacağını duyurdu.

Gönderilerinde ürün etiketi koyabilmenin, keşfedilirliği artırması bekleniyor

Tıpkı uzun bir dönem hikayelere link ekleme özelliğinde olduğu gibi, gönderilere ürün etiketi koymak da artık influencer ve markalara özel bir durum olmaktan çıkıyor. Sonuçta her ne kadar binlerce takipçimiz olmasa da arkadaşlarımıza bir ürün önermek hepimizin hakkı değil mi? Instagram da bu amaçla, ürün etiketi koyma özelliğini de herkesin kullanımına açtığını duyurdu. Bu etiketler sayesinde ailemiz, arkadaşlarımız ve meraklı akrabalarımız üzerimizdeki pantolondan elimizdeki çantaya kadar kullandığımız her ürüne fotoğrafımızın üzerine tıklayarak doğrudan ulaşabilecek.

Instagram’ın ürün etiketleme özelliğinde yaptığı bu değişiklikle birlikte, ürünlerinin keşfedilebilirliğinin artırılması ve markalara daha çok destek olunması amaçlanıyor. Tabii her ne kadar markalar bu durumdan karlı çıkıyor olsa da etiketlediğiniz ürünün satışından komisyon alacağınızı düşünmeyin. Bu satışlardan herhangi bir komisyon alınması durumu şu anda gündemde değil. Yani ürünün satışından elde edilen gelir eğer markayla bir iş birliği içerisinde değilseniz sizi çok da ilgilendiren bir şey değil. Ancak yine de bu taktiği kullanarak, markaların dikkatini çekmeyi deneyebilirsiniz. İlerleyen günlerde özelliğin tüm kullanıcılar için aktif olması planlansa da şu anda sadece ABD’de herkese açık hale getirildi.

Peki, özelliği nasıl kullanacağız?