Popüler sosyal medya platformu Instagram, kullanıcıların uzun zamandır beklediği kronolojik sıralama özelliğini geri getirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda bu özelliğin iki yeni mod ile kullanılabileceği belirtildi.

En popüler sosyal medya platformlarında Instagram, sonunda kullanıcıların uzun bir süredir şikayetçi olduğu bir sorunu çözüme kavuşturuyor. Sosyal medya devi, bizim de geçtiğimiz aylarda size üzerinde çalışıldığını aktardığımız, akışın çalışma şeklini tamamen değiştirecek olan ve çok beklenen ters kronolojik görünümü geri getiren iki yeni mod eklediğini duyurdu.

Şirket, bu yeni modların “Takip Edilenler” ve “Favoriler” olarak adlandırıldığını bildirdi. Yapılan açıklamalarda bu iki özelliğin, uygulamayı kullandıkları sırada kullanıcılara daha fazla seçenek ve ne görüp ne görmeyecekleri üzerinde daha fazla kontrol sağlamak amacıyla tasarlandığı ifade edildi.

Yeni Instagram akışı böyle görünecek:

"Takip Ediliyor" özelliği için Instagram, yaptığı açıklamada "Takip ettiğiniz hesaplardaki en son gönderileri, gönderildikleri sırayla görün." ifadelerini kullandı. Bunun pek çok Instagram kullanıcısının şikayetçi olduğu bir durum olduğunu düşündüğümüzde, yeni özelliğin kullanıcıları genel olarak oldukça memnun edeceği söylenebilir.

Dev platform duyuruda 'Favoriler' moduna dair de detaylar verdi. Buna göre bu modda temel olarak 50 hesaba kadar yıldız eklemek ve bu hesaplardan gelen gönderilerin ana akışınızda daha üstlerde görmek mümkün olacak. Ayrıca, bu gönderileri, Instagram'ın en son gönderilerle başladığını söylediği ayrı bir "Favoriler" akışında da görebileceksiniz.

Konuya dair Verge'e konuşan Instagram sözcüsü Seine Kim ise, "Favoriler listeniz size özeldir ve başka kimse tarafından görülemez" şeklinde kaydetti.

Aslında bu modlar üzerine çalışmalar bir süredir devam ediyor. Platformun başkanı Adam Mosseri’nin geçen yıl birkaç kez sözünü ettiği modlar, bir süredir bazı kullanıcılar tarafından test ediliyor. Bu iki alternatif akıştan birine ulaşım sağlamak içinse tek yapmanız gereken ise ana sayfa sekmesindeyken üst köşede yer alan Instagram logosuna dokunmak.

Özellik şu an için tüm kullanıcılarda aktif olmamış olabilir ancak dünya genelinde önümüzdeki günlerde tamamen aktif olması bekleniyor.

Insagram başkanı Adam Mosseri'nin yeni akışı tanıttığı videoya göz atmak isterseniz;