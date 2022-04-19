Popüler sosyal medya platformu Instagram’ın dünya çapında milyonlarca aktif kullanıcısı var. Bu kullanıcılardan biri değilseniz kendinize hemen birkaç basit adımda yeni bir Instagram hesabı açabilirsiniz. Gelin Instagram hesabı nasıl açılır, hesap oluşturma linki nedir yakından bakalım ve bu platform hakkında bilmeniz gereken önemli detaylardan bazılarını görelim.

Günümüzde pek çok farklı sosyal medya platformu var ve her biri birbirinden popüler. Ancak bunlar arasından Meta, eski adıyla Facebook’un sahibi olduğu Instagram şüphesiz en popüler sosyal medya platformudur. Henüz Instagram’ın dünya çapındaki milyonlarca kullanıcısından biri değilseniz ve sonunda kendinize bir profil oluşturmaya karar verdiyseniz birkaç basit adımda hızla yeni bir Instagram hesabı açabilirsiniz.

Instagram mobil uygulaması ya da internet sitesi üzerinden benzer adımları uygulayarak Instagram hesabı açmanız mümkün. Hesabınızı oluşturduktan sonra dilediğiniz gibi profilinizi özelleştirebilir, şifrenizi değiştirebilir ve baktınız olmuyor, hesabınızı istediğiniz gibi kapatabilirsiniz. Gelin Instagram hesabı nasıl açılır, Instagram hesap oluşturma linki nedir adım adım tüm detaylarıyla görelim ve bu platform hakkında bilmeniz gereken bazı önemli detaylardan bahsedelim.

Instagram hesabı nasıl açılır?

Adım #1: Instagram mobil uygulamasını indirin:

Instagram hesap açma işlemi için öncelikle iOS ya da Android işletim sistemine sahip mobil cihazınıza uygun Instagram mobil uygulamasını App Store ya da Google Play Store üzerinden indirmeniz gerekiyor. Hesap açma işlemini Instagram internet sitesi üzerinden de benzer adımları uygulayarak da gerçekleştirebilirsiniz.

Adım #2: Kaydol yazısına dokunun:

Instagram mobil uygulamasını indirip açtığınız zaman karşınıza ilk olarak bir giriş ekranı çıkacak. Eğer daha önce var olan bir Instagram hesabınız varsa kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. İlk kez bir Instagram hesabı açacaksanız ekranın altında bulunan Kaydol yazısına dokunarak işlemi sürdürün.

Adım #3: E-posta adresinizi ya da telefon numaranızı yazın:

Instagram hesabınızın ana iletişim ve kayıt adresi olarak dilerseniz telefon numaranızı, dilerseniz e-posta adresinizi yazabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda Instagram, zaten bu iki bilgiyi de sizden isteyeceği için hangisini verdiğinizin pek de önemi yok. Önemli olan paylaştığınız iletişim adresini aktif olarak kullanıyor olmanızdır.

Adım #4: Onay kodunu girin:

Instagram hesabınızın ana iletişim ve kayıt adresi olarak e-posta adresinizi ya da telefon numaranızı yazdıktan sonra size bir kod gönderilecek. 6 haneli onay kodu SMS olarak ya da e-posta olarak gelebilir. Onay sayfasına bu kodu doğru bir şekilde yazarak işlemi sürdürün.

Adım #5: Adınızı yazın:

Instagram hesabı oluşturmanın diğer bir adımı da görünür adınızı yazmanızdır. Görünür ad, kullanıcı adı değildir. Daha sonra kolayca değiştirebilirsiniz ve istediğinizi yazabilirsiniz. Bu nedenle sadece kısaca adınızı yazarak işlemi sürdürebilirsiniz. Dilerseniz daha sonra belirlemiş olduğunuz görünür adınızı Profili Düzenle ekranı üzerinden kolayca değiştirmeniz mümkün.

Adım #6: Hesabınız için bir şifre belirleyin:

Bu adımda oluşturacağınız şifre, Instagram hesabınızı kullandığınız süre boyunca profilinizin güvenliğini sağlayacak olan şifredir. Bu nedenle acele etmeyin. Güçlü ve benzersiz bir şifre oluşturduğunuzdan emin olun. Instagram şifrenizin kişisel bilgiler içermediğinden emin olun. Dilerseniz daha sonra belirlemiş olduğunuz şifrenizi Ayarlar sayfası üzerinden kolayca değiştirebilirsiniz.

Adım #7: Doğum tarihi ekleyin:

13 yaşından küçük kişiler Instagram hesabı sahibi olamıyor. Aynı şekilde 16 yaşından küçük kullanıcıların hesabı da varsayılan olarak gizli hesap şeklinde oluşturuluyor. Bu nedenle doğum tarihinizi doğru bir şekilde girmeniz son derece önemli.

Adım #8: Instagram kullanıcı adınızı girin:

Gelelim Instagram hesap açma işleminin en önemli adımlarından bir tanesine. Instagram kullanıcı adınız son derece önemli. Çünkü diğer kullanıcılar görünür adınızı yalnızca profilinize görürken kullanıcı adınızı hemen her yerde göreceklerdi. Bu nedenle sizi en iyi yansıtan kullanıcı adını seçtiğinizden emin olun. Dilerseniz daha sonra belirlemiş olduğunuz kullanıcı adınızı Ayarlar sayfası üzerinden değiştirebilirsiniz.

Adım #9: Kaydol butonuna dokunun:

Hesap açma işleminin son adımı olarak Instagram; kullanıcı adınızı soracak, onu istediğiniz zaman değiştirebileceğinizi söyleyecek ve kaydolma işlemini onaylamanızı isteyecek. Kaydol butonuna dokunarak Instagram hesap açma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Adım #10: Profilinizi özelleştirin:

Profil özelleştirme adımı, Instagram hesap açma işlemine dahil değil ancak kullanıcılar için son derece önemli. Rehber ve Facebook senkronizasyonu yapabilirsiniz. Kendinize iyi bir profil resmi seçin, bio’nuzu özelleştirin. yeni insanlar keşfedin ve içerikler paylaşarak Instagram’ın tadını çıkarın.

Instagram şifre değiştirme nasıl yapılır?

Adım #1: Instagram mobil uygulamasını açın.

Instagram mobil uygulamasını açın. Adım #2: Profil sayfanızı açın.

Profil sayfanızı açın. Adım #3: Sağ üst köşedeki üç çizgi butonuna dokunun.

Sağ üst köşedeki üç çizgi butonuna dokunun. Adım #4: Açılan menüden Ayarlar seçeneğine dokunun.

Açılan menüden Ayarlar seçeneğine dokunun. Adım #5: Güvenlik sayfasını açın.

Güvenlik sayfasını açın. Adım #6: Şifre seçeneğine dokunun.

Şifre seçeneğine dokunun. Adım #7: Kayıtlı adresinize gelen şifre değiştirme e-postasındaki linki açın.

Kayıtlı adresinize gelen şifre değiştirme e-postasındaki linki açın. Adım #8: Mevcut şifrenizi girin.

Mevcut şifrenizi girin. Adım #9: Yeni şifrenizi girin.

Instagram şifre değiştirme işlemi için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Eğer şifrenizin ele geçirildiğini ya da yeterince güçlü olmadığını düşünüyorsanız mutlaka bir an önce şifrenizi değiştirmeniz gerekiyor. Şifre değiştirme işlemi sonrası iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini aktif hale getirerek Instagram hesap güvenliğinizi arttırabilirsiniz.

Instagram hesap şifrenizin güçlü ve benzersiz olduğundan emin olun. Küçük harf, büyük harf, rakam ve noktalama işareti kullanın. Şifrenizde kişisel bilgileriniz bulunmasın. Farklı platformlar için farklı şifreler kullanın. Tüm platformlarda iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğinin açık olduğundan emin olun ve en önemlisi, Instagram şifrenizi asla başka bir kişiyle paylaşmayın.

Instagram hesap kapatma nasıl yapılır?

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden Instagram hesap silme sayfasını açın.

Buradaki bağlantı üzerinden Instagram hesap silme sayfasını açın. Adım #2: Instagram hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Instagram hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Instagram hesabınızı neden silmek istediğinizi seçin.

Instagram hesabınızı neden silmek istediğinizi seçin. Adım #4: Instagram hesap şifrenizi tekrar girin.

Instagram hesap şifrenizi tekrar girin. Adım #5: Silme işlemini onaylayın.

Instagram hesap kapatma yani kalıcı olarak silme işlemi için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Bu işlemi mobil uygulama üzerinden yapamadığınız için mobil ya da masaüstü internet tarayıcınızı kullanmanız gerekiyor. Paylaştığımız Instagram hesap silme bağlantısı zaten kullanmakta olduğunuz cihaza göre ya mobil internet tarayıcısında ya da masaüstü internet tarayıcısına açılacaktır.

Instagram hesap silme işlemi sonrası hesabınıza 30 gün içinde giriş yapmazsanız profilinize ve hesabınıza ait bilgilerin tamamı silinecektir. Bu işlem geri alınamayacağı için uygulamadan önce emin olmalısınız. Kalıcı olarak silmek yerine Ayarlar sayfası üzerinden hesabınızı geçici olarak kapatarak dilediğiniz zaman tekrar açabilirsiniz.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformunda Instagram hesabı nasıl açılır sorusunu yanıtladık ve bu platform hakkında bilmeniz gereken bazı önemli detaylardan bahsettik. Instagram kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.