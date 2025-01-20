Instagram, videolarınızı düzenlemeye yarayacak TikTok'un CapCut'ına benzer Edits isimli yeni uygulamasını duyurdu.

Instagram, sürekli olarak kullanıcı deneyimini daha iyi hâle getirmek için hamleler yapıyordu. En çok yoğunluğun ise TikTok’a rakip olarak sunulan kısa video formatı Reels’ta olduğunu görüyorduk. Şimdi ise platformdan bir TikTok benzeri hamle daha geldi.

Instagram, “Edits” ismi verilen yepyeni bir uygulama duyurdu. Bu uygulamaya, TikTok’un video düzenleme uygulaması CapCut’ın bir benzeri diyebiliriz.

Instagram videolarınızı düzenlemeye yarayacak

Edits uygulaması, Instagram’daki Reels gibi videolarınızı düzenlemenize yarayan bir video düzenleme uygulaması olarak karşımıza çıkacak. Henüz kullanıma sunulmadığını belirtelim. Uygulama şu anda App Store’da listeleniyor ancak indirilemiyor. Çıkış tarihi ise 13 Mart 2025 olarak belirlenmiş.

Edits’in özelliklerinden biraz bahsedelim. Bu uygulamayla 10 dakikaya kadar video çekme ve kolay yönetim için tüm taslakları tek bir yerde saklama imkânına sahip olacaksınız. Ayrıca; efektler, geçişler, videoları birleştirme, otomatik iyileştirme özellikleri gibi video düzenleme araçları da sunulacak.

Bunlar dışında 1080p, HDR gibi şeyleri içeren yüksek kalitede kayıt yapma özelliği, trend olan içeriklere ulaşmanızı sağlayan özel bir sekme ve içerik performansınızı değerlendirmenizi sağlayan bir analitik özelliği gibi şeyleri de içerecek.

Instagram, bu uygulamanın CapCut’tan çok daha farklı bir seviyede olacağını düşünüyor. Şirkete göre Edits, sunduğu yaratıcı araçlarla TikTok’un düzenleme uygulamasından daha geniş çapta kabiliyet içerirken daha küçük bir kitleye hitap edecek. Ne kadar başarılı olacağını zamanla göreceğiz.