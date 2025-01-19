Instagram, Reels türündeki videoların normalde 90 saniye olan maksimum süresinin uzatıldığını duyurdu. Artık çok daha uzun Reel'lar yüklemek mümkün olacak.

Instagram, özellikle de TikTok’un ABD’de yasakla karşı karşıya olduğu şu dönemde kısa video formatı Reels’ı iyileştirmek ve kullanıcılara daha iyi bir hizmet sürmek için yeni özellikler getiriyordu. Daha geçen gün, arkadaşlarınızla etkileşime geçmenizi sağlayan yepyeni sekmelerin Reels bölümüne eklendiğini görmüştük.

Şimdi ise Reels formatındaki videolarla ilgili bir gelişme yaşandı. Şirket, normalde 90 saniye olan bu videoların maksimum süresinin uzatıldığını duyurdu.

Artık 3 dakikalık Reel videolar çekilebilecek

Değişiklikle birlikte artık Reels türündeki videoların maksimum süresi 3 dakika kadar uzun olabilecek. Bu da sürenin iki kat artırıldığını gösteriyor. Yani artık Reels’ta tıpkı YouTube gibi uzun videolar paylaşabileceksiniz.

Instagram patronu Adam Mosseri, yeni özelliğe ilişkin yaptığı açıklamada, kullanıcılardan gelen geri bildirimler nedeniyle süreyi uzattıklarını ifade etti. Ona göre birçok kişi, 90 saniyenin “çok kısa” olduğunu söylüyordu.

Bu hamle çok da şaşırtıcı değil. Birçok platform, kısa videoların sürelerini uzatma hamleleri yapıyordu. Örneğin TikTok, 2021’de 3 dakikalık videolar getirmişti. Şu sıralarda ise 10 dakikaya çıkan TikTok videoları çekilebiliyor.