Meta, WhatsApp, Instagram ve Messenger'a hem gerçek zamanlı bilgiye ulaşabilen hem de görsel üretebilen Meta AI isimli bir sanal asistan getireceğini duyurdu. Ayrıca, çoğunluğu ünlüler tarafından canlandırılan, farklı kişiliklere sahip

Meta, uzun süredir beklenen Connect etkinliğini nihayet gerçekleştirdi. Etkinlikte yeni sanal gerçeklik gözlükleri Quest 3 hakkında detaylar paylaşılırken şirketin yapay zekâ konusundaki hamleleri de duyuruldu.

Meta’nın duyurduğu şeylerden biri de Meta AI’dı. Teknoloji devini sektördeki “sohbet botu” yarışına dahil edecek bu asistan, WhatsApp, Messenger ve Instagram gibi uygulamalara eklenecek. Ayrıca farklı kişiliklere sahip yapay zekâ modellerini de göreceğiz.

Meta AI, sorularınızı yanıtlayabilecek ve görsel üretebilecek!

Şirket, Meta AI’ı normal bir insan gibi sohbet edebileceğiniz bir sanal asistan olarak tanımlıyor. Meta’nın Llama 2 dil modelinden güç aldığını asistan, Micorosft Bing ile yapılan iş birliği sayesinde konuşmalar sırasında gerçek zamanlı bilgilere ulaşarak kullanıcıya yardımcı olabiliyor. Ayrıca “/imagine” komutuyla tıpkı DALL-E gibi modellerde olduğu gibi görsel de üretebiliyor.

En başta da söylediğimiz gibi Meta AI, WhatsApp, Messenger ve Instagram gibi Meta’nın popüler uygulamalarına eklenecek. Örneğin kullanıcılar, konuşmalar sırasında Meta AI’ı etiketleyerek ona sanki bir arama motoruna soru sorar gibi sorular yöneltebilecek.

Bazıları ünlüler tarafından canlandırılan 28 farklı yapay zekâ kişiliği geliyor

Buna ek olarak Meta, uzun süredir ortalıkta dolaşan iddiaları doğrulayarak farklı kişiliklere sahip yapay zekâ modelleri geliştirdiğini duyurdu. Şirket, Meta AI dışında 28 farklı yapay zekâ modelinin WhatsApp, Instagram ve Messenger’a geleceğini ifade etti.

Kullanıcılar, her biri birbirinden farklı özelliklere sahip olan ve Meta tarafından “eşsiz” olarak nitelendirilen bu modellerle tanıdık biriyle konuşurmuş gibi konuşabilecek. Örneğin Coco ismindeki model bir dans tutkunu olarak, Victor ise sizi motive eden bir atlet olarak karşımıza çıkacak.

Meta, farklı kişilikli yapay zekâ modelleri için sporculardan influencer’lara kadar birçok farklı alandan ünlü isimle ortaklık kurdu. 28 modelden çoğuna bu kişiler tarafından hayat verildi. İş birliği yapılanlar arasıdna Charli D’amelio, Chris Paul, Snoop Dogg, Kendall Jenner, MrBeast, Dwyane Wade, Paris Hilton ve Tom Brady gibi isimler yer alıyor.

Son olarak Meta AI ve birkaç karakter dışındaki tüm modeller, 2023’ten önceki bilgilerle sınırlı olacak. Bu, kullanıcılara verilecek yanıtların eski olabileceği anlamına geliyor. Meta’ya göre gerçek zamanlı arama yapma ilerleyen zamanlarda diğer yapay zekâ modellerine de gelecek.

Meta, duyurduğu yeniliklerin bugünden itibaren ABD’de beta olarak çıkacağını belirtti. Geniş çapta kullanıma ne zaman sunulacakları konusunda ise bir bilgi paylaşılmadı.