Instagram'da sık sık hikâye paylaşanların işine yarayacak bir özellik geliyor. Kullanıcılar, hikâye paylaşırken yazdıkları bir metini, yapay zekâ ile yeniden oluşturabilecekler.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Uygulamalar üzerine tersine mühendislik işlemleri uygulayan Alessandro Paluzzi tarafından tespit edilen özellik, kullanıcıların hikâye oluştururken metin yazmalarını kolaylaştıracak.

Instagram kodlarında tespit edilen yeni özellik, yapay zekâya metin yazdırılmasını sağlayacak. Bu bağlamda; yazılan bir metin, yapay zekâ tarafından yeniden ele alınacak. Böylelikle kullanıcılar, daha etkileyici metinlere ulaşma imkânı yakalamış olacaklar.

Instagram'ın yeni özelliği böyle görünecek

Instagram'ın yaklaşmakta olan yeni özelliği, kendini kelimelerle anlatmakta zorluk çeken kullanıcıların işini kolaylaştıracak gibi görünüyor. Ancak özelliğin nasıl aktif edileceği şimdilik belli değil. Paluzzi, bununla ilgili bir şey söylemedi.

Ne Meta ne de Instagram yöneticileri, yapay zekâ ile metin yazma özelliğiyle ilgili bir şey söylemediler. Yani özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı ve hangi dilleri destekleyeceği gibi başlıklar, henüz bilinmezliğini koruyor.