Instagram'ın Mesaj Planlama Özelliği Resmen Yayımlandı

Instagram'ın birkaç gün önce test aşamasında görülen mesaj planlama özelliği yayımlandı. Artık Instagram'da dilediğiniz bir tarih için ayarlama yapıp mesaj gönderebileceksiniz.

Geçtiğimiz hafta sonu sizlerle paylaştığımız bir haberimizde dünyanın en popüler çevrim içi fotoğraf ve kısa video paylaşım platformu Instagram'ın yeni bir özelliği test ettiğinden bahsetmiştik. Bu yeni özellik, göndereceğiniz mesajları önceden planlamanızı sağlayacaktı.

Şimdiyse bu özellikle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Instagram, özelliği tüm kullanıcılar için yayımlamaya başladı. Böylelikle Instagram'da planlanmış mesajlaşma devri resmen başlamış oldu. Özelliğin en büyük eksiği, sadece metinler için planlama yapılabiliyor olması. Yani göndereceğiniz mesajda fotoğraf, video veya GIF varsa planlama yapamayacaksınız.

Instagram'ın yeni özelliği böyle görünüyor

Instagram'ın yeni özelliğini kullanmak isteyenlerin, bir sohbete girmeleri ve bir mesaj yazmaları gerekecek. Planlama moduna geçmek için "Gönder" butonuna basılı tutulması gerekecek. Açılacak sayfada mesaj için zaman ayarı yapacaksınız ve işlem tamamlanmış olacak. Söz konusu mesaj, belirlediğiniz tarihte gönderilecek.

Instagram'ın yeni özelliğine ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Instagram'ın yeni özelliğiyle ilgili fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.