Meta'nın Instagram'da LGBTQ içeriklerine sansür uyguladığı ortaya çıktı. Şirket, bunun bir algoritma hatası olduğunu söyledi ancak işin aslı başkaydı.

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketlerinden Meta'nın, LGBTQ ile ilgili içeriklere Instagram'da sansür uyguladığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Meta, bunu uzun zamandır yapıyordu ancak olay, User Mag isimli internet sitesinin haberi ile gündem oldu.

Edinilen bilgilere göre Instagram ayarlarında hassas içerik filtresi açık olan tüm kullanıcılar, LGBTQ etiketlerine ulaşamadılar. Meta, konuyla ilgili açıklamasında bunun bir algoritma hatası olduğunu söylemiş olsa da işin aslı başka gibiydi. Zira Mark Zuckerberg tarafından yapılan bir açıklama, olayın detaylarını açığa çıkardı.

Mark Zuckerberg'e göre kültürel dönüm noktası yaşanıyor

Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklamaya göre ABD, "kültürel bir dönüm noktası" yaşıyor ve Meta'nın yaptığı çalışmalar da bunun doğal bir sonucu. Mark Zuckerberg'in burada kast ettiği şey, Donald Trump'ın ABD'deki seçimleri kazanmış olması olduğunu muhtemelen tahmin etmişsinizdir.

Meta cephesinde yaşanan olaylar, LGBTQ destekçilerini kızdırmış durumda. Pek çok kişi, LGBTQ paylaşımlarına yönelik sansürün, heteroseksüel paylaşımlar için uygulanmadığını söylüyor. Bakalım Donald Trump'ın başa geçmesi, platformda başka hangi değişiklikler yaşanmasını sağlayacak.