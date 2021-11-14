Bir Ekşi Sözlük yazarının başına gelen bu durumu, başkalarının da benzer duruma düşmemesi amacıyla "yazarın izniyle" paylaşıyoruz.

İnternette çeşitli tuzaklarla çocukları, gençleri istismar eden kötü niyetli şahıslar binbir türlü yöntem kullanıyor. Tehdit altında hisseden çocuklar ailelerine bu durumu söylemekten korktukları için ortaya daha vahim sonuçlar çıkabiliyor.

12-17 yaş arasındaki kız çocuklarını hedef alan bu suçlular, kullandıkları çirkin yöntemle çocukları istismar etmenin peşindeler. Benzer bir durumla karşılaştığınızda hemen siber suçlara başvurarak suçluların yakalanmasını sağlayabilirsiniz.

Yazarın anlatımıyla olay şu şekilde gerçekleşiyor:

"Bu işi yapan şahıs veya şahıslar, bir genç kızın hesabını ele geçirip (yazının devamında anlatacağım yolla) 12-17 yaş aralığındaki kızlara mesaj atıyor. Bu mesajda ise bir çeşit fiziksel test yapıldığını, bunun için vücut ölçülerini ve daha sonra bu ölçüleri göstermesi için iç çamaşırlarıyla bir fotoğraf yollaması gerektiğini söylüyor.

Bu isteklerle başlayan süreç, şantajlarla devam ederek o kızlardan tamamen çıplak oldukları fotoğraflar almalarıyla devam ediyor ve en sonunda da bu fotoğrafları paylaşmakla tehdit edip Instagram hesabını tamamen ele geçirmeleriyle son buluyor. En azından o çocuk için."

"Yeni ele geçirilen hesaptan ise yine aynı yaş grubundaki kızlara, hesabın sahibi gibi konuşularak aynı isteklerde bulunuluyor ve bu olay zincirleme olarak devam ediyor."

Yazılanlar hassas olduğu için görsel bulanıklaştırılmıştır.

"Bu durum bizzat benim kız kardeşimin başına geldi ve ben, bu durumu kız kardeşimin süreci bizden gizlemesi yüzünden iş işten geçtikten sonra; Instagram hesabını geri alınca öğrendim. Bu konuda yarın (13.11.2021) savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacağız. elimizdeki veriler ise kişinin İstanbul'da bir iPhone'dan giriş yapmış olduğu ve açmış olduğu sahte mail hesabı.

Konuşmalardan birkaç kısmı da buraya ekliyorum. Gerek olması hâlinde daha detaylı da paylaşabilirim. İlk başta belirttiğim gibi bu başlığı açma amacım, çevresinde bu yaş grubunda kız çocukları olan yazarların aracılığıyla bu çocukları bilinçlendirmek."

Olay üzerine savcılığa giden Ekşi Sözlük yazarı, savcılığın yönlendirmesiyle, sürecin daha hızlı olacağını düşünerek siber suçlara gidip şikayetçi oldu.

"Bu işi yapan şahıs veya şahısların kullandığı kullanıcı adları alındı ve hesabı üzerlerine geçirirken kullandıkları telefon numarasına ulaşıldı. Bu şahıs veya şahısların yakalanması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umalım ki bu işi yapan tek bir kişi olsun ve o da acemi birisi olsun."

İnternetteki istismarcılara, dolandırıcılara daha fazla dikkat edin ve yaşı küçük olan gençleri tuzağa düşürüp onları zor durumda bırakan kötü niyetli şahıslara karşı adli yolları mutlaka kullanın.