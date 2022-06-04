Intel’den 14. Nesil İşlemciler Farklı Bir Soket Kullanabilir

Intel'in Meteor Lake işlemcilerinin yeni bir sokete taşınacağı bildirildi. Bu da demek oluyor ki Alder Lake sahipleri, eğer yükseltmek isterlerse yeni bir anakart almak zorunda kalacaklar.

Yeni ortaya çıkan söylentilere göre Intel'in Meteor Lake kod adlı 14. nesil masaüstü işlemcileri için yeni bir LGA 2551 soketi gerekecek, bu da mevcut LGA 1700 anakartlarının yalnızca iki CPU neslini destekleyeceği anlamına geliyor. Yani işlemcilerini yükseltmek isteyenler, anakartlarını da yükseltmek zorunda kalacak.

LGA 2551 38 x 46 mm ölçülerinde, yani LGA 1700'den 0,5 mm daha geniş ve 1 mm daha uzun. Benzer bir mimariye %50'den fazla daha fazla pim takmak, pim yoğunluğunun çok daha yüksek olacağı anlamına geliyor. Bu muhtemelen şirketin ilk DDR5 platformu olacak.

Yeni Meteor Lake işlemciler 2023’ün son çeyreğinde gelecek

Meteor Lake işlemcilerin 2023'ün 4. çeyreğinde gelmesi ve Intel'in geliştirdiği birkaç yeni teknolojiye sahip olması bekleniyor. İşlemciler, 5 W ila 125 W arasında değişen TDP'lerle yeni bir döşeme mimarisi sunacak.

İşlemci, Intel 4 işlem düğümünü kullanacak ve hem P-çekirdekleri hem de E-çekirdekleri için yeni mimarilerin barındıran ilk ürün olacak. Dahili grafik birimi TSMC'nin N3 düğümü üzerine inşa edilecek ve Alder Lake'in iki katı kadar AB'ye sahip olacak. Her şey Intel'in Foveros 3D paketleme teknolojisi kullanılarak bir araya getirilecek.

Intel'in, LGA 1200'de yaptığı gibi, yalnızca iki CPU neslinden sonra soketleri yeniden değiştirmeyi planlaması talihsiz bir durum. Rakibi AMD, AM4 soketini dört nesil Zen üzerinde kullanmıştı. Intel’in son zamanlarda takındığı bu tavır pek tüketici canlısı değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.