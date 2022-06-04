Intel Arc Serisi Ekran Kartlarının Görünüşü Ortaya Çıktı

Intel, piyasadaki diğer masaüstü oyun ekran kartlarıyla kapışmak için geliştirdiği Arc serisi ekran kartlarından biri olan Alchemist 700’ün tasarımını bir oyun turnuvasında tanıttı.

Intel’in merakla beklenen Arc ekran kartlarını yaklaşmakta olan grafik kartı serisinin resmi markası olarak açıklamasından bu yana neredeyse bir yıl geçti. O zamandan beri oyuncular ve donanım meraklıları, Intel'in grafik kartının gerçek bir örneğini heyecanla bekliyorlar.

Intel, bu hafta sonu gerçekleşen Intel Extreme Master (IEM) Pro oyun turnuvasının katılımcılarına Intel Arc Alchemist 700 ekran kartını tanıttı ve bu sayede sonunda ekran kartının neye benzediğini gördük. Ancak özellikler konusunda o kadar şanslı olamadık.

Intel Arc Alchemist 700 ekran kartı işte böyle görünüyor

Oyun turnuvasında sergilenen Arc "Special Edition" ekran kartı, katılımcılara yaklaşmakta olan Alchemist 700 serisinin bir önizlemesini gösterdi. Kartın, Nvidia'nın 3070 ve 3080 serileriyle doğrudan rekabet etmeyi amaçlayan amiral gemisi A770 veya A780 modeline dayanıp dayanmadığı ise belirtilmedi.

2021'de Intel, masaüstü ekran kartlarını 2022'ye kadar erteleyeceğini duyurmuştu. Geçen ay şirket, fabrika kilitlenmesi ve yazılım sorunlarını birincil neden olarak göstererek GPU’ların çıkışını daha da erteledi.

Oyun etkinliğinde ekran kartlarının görünüşü dışında bir bilgi vermeyen Intel, Arc ekran kartları ile birlikte masaüstü ekran kartı piyasasında yer almak için kuşkusuz zorlu bir savaşla karşı karşıya kalacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.