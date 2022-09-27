Intel, yakın zamanda tanıttığı masaüstü ekran kartı Arc A770'in fiyatını açıkladı. Buna göre 12 Ekim'de gelecek GPU, 329 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.

Yarı iletken konusunda önde gelen şirketlerden biri olan ABD merkezli teknoloji devi Intel, geçtiğimiz haftalarda heyecanla beklenen ekran kartlarını bizlerle buluşturmuştu. Tanıtımda en çok dikkat çeken ise şirketin amiral gemisi GPU’su Arc A770 idi.

Intel Arc A770 birçok dikkat çeken özelliğe sahipti. Şirket 8 GB ve 16 GB GDDR6 bellek seçenekleriyle geleceği belirtilen amiral gemisi ekran kartının, 32 xe çekirdekli bir yapıya ve 560 GBps bant genişliğine sahip olduğunu duyurdu. Şirketin NVIDIA ve AMD’nin önüne geçmek istediği bu masaüstü ekran kartının şimdi de fiyatı ortaya çıktı.

Arc A770, 329 dolarlık bir fiyata sahip olacak

Intel yaptığı açıklamalarda Arc A770’in ne zaman çıkış yapacağını ve nasıl bir fiyata sahip olacağını duyurdu. Buna göre yeni ekran kartı, 12 Ekim günü satışa sunulacak ve 329 dolarlık (6.083 TL) bir fiyata sahip olacak. Bu fiyatın hangi versiyon için olduğu belirtilmedi; ancak 8 GB'lık giriş seviyesi Arc A 770 için olduğunu tahmin edebiliriz.

Bu, yeni GPU’nun NVIDIA’nın RTX 3060 ile benzer fiyatlara sahip olduğunu gösteriyor. Daha önce çıkan bilgilerde, Arc A770’in RTX 3060’tan rahat bir şekilde daha iyi performans sergilediğini ifade edildi. Bunun yanı sıra Intel, yaptığı bir açıklamada da A770’in ışın izlemede rakiplerine oranla %65 daha iyi olduğunu aktardı.

Şirket CEO’su Pat Gelsinger de fiyat ile ilgili yaptığı açıklamalarda, “Birkaç yıldır GPU fiyatlarının çok yükseldiğini görüyorduk. Bu oyun topluluğunun hayal kırıklığı yaşamasına neden oluyordu. Bugün bunu düzeltiyoruz” ifadelerini kullandı.

Intel Arc A770 hakkında daha fazla bilgi almak için;