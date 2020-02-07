Intel tarafından oluşturulan ve pek de bilinmeyen Linux projesi "Intel Clear Linux", donanımı yetersiz olan bilgisayarlara yeniden hayat veriyor. Bu özel Linux dağıtımı, düşük seviyedeki AMD işlemcilerde de beklenenden fazlasını sunuyor.

Bilgisayarlar, insan hayatının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Tüketiciler, sahip oldukları masaüstü veya dizüstü bilgisayarlar sayesinde hayatlarını önemli ölçüde kolaylaştırabiliyorlar. Bu bilgisayarların büyük bir çoğunluğunda ise Windows işletim sistemi kullanılıyor. Ancak piyasada Apple tarafından oluşturan macOS işletim sistemli ve bir çekirdek işletim sistemi olan Linux ile çalışan bilgisayarlar da bulunuyor.

Tüketiciler, zaman zaman işletim sistemi değişikliği yapmak isteyebiliyorlar. Böyle bir durumda kalan kullanıcılar, bilgisayarlarını daha çok Windows'tan Linux'a çeviriyorlar. Çünkü Linux, daha hafif bir işletim sistemi ve Windows'ta istenilen performansı vermeyen bilgisayarlar, Linux kullanıldığında beklentileri fazlasıyla karşılayabiliyor. Şimdi sizlere, düşük seviye bilgisayarlara yeniden hayat verecek özel bir Linux dağıtımından bahsedeceğiz.

Karşınızda Intel Clear Linux

Intel Clear Linux, adından da anlaşılabileceği üzere Intel imzası taşıyan bir çekirdek işletim sistemi. Intel bu özel Linux sürümünü kendi işlemcileri için optimize etmiş ancak yapılan testler, Intel Clear Linux'un AMD tabanlı sistemlerde de başarılı bir iş çıkardığını ortaya koyuyor. Özellikle de teknik özellikleri düşük olan AMD tabanlı bir bilgisayarınız varsa, Intel'in Clear Linux projesi iyi bir tercih olabilir.

Phoronix isimli bir platform, çeşitli kombinasyonlardaki bilgisayar donanımlarının testlerini yapıyor. İlgili donanım için en iyi işletim sisteminin hangisi olduğunu öğrenmek için yapılan bu testler, çoğu zaman tüketiciler tarafından da dikkate alınıyor. Platform şimdi ise AMD Ryzen 3200U işlemciye sahip bir dizüstü bilgisayarı test etti. 199 dolar değerindeki bilgisayar, Windows ve Ubuntu'da isteneni veremezken Intel Clear Linux'ta şaşırtıcı derecede iyi bir performans sergiledi.

Test edilen bilgisayar, Motile olarak isimlendirilen bir teknoloji üreticisine ait. Bu bilgisayar; AMD Ryzen 3200U işlemci, 4GB RAM, 120 GB de depolama alanına (SSD) sahip. Sadece AMD Vega 3 entegre ekran kartından beslenen bilgisayar, 14 inç ekranında 1080p çözünürlük sunuyor. Yani söz konusu bilgisayarın Windows 10'da iyi bir performans sunmasını beklemek pek de mümkün değil.

Ekip, donanım özelliklerini aktardığımız bilgisayarı Windows 10, Ubuntu ve Intel Clear Linux ile test etti. Yapılan testin sonucunda ise en performanslı kullanımın Intel Clear Linux ile olduğu sonucuna ulaşıldı. Eğer sizler de bir kenara attığınız ve donanım özellikleri yetersiz olan bir bilgisayara sahipseniz, Intel tarafından özel olarak oluşturulan Clear Linux'u kullanmayı deneyebilirsiniz.