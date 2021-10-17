İnternet dizileri artık televizyon dizilerine kıyasla daha fazla ses getiriyor. Çünkü televizyonun klişe dünyasına bağımlı kalmayarak daha özgün hikayeleri ekrana taşımak artık mümkün. Bu sayede streaming platformlarında 7'den 70'e herkesin ilgisini çekebilen yapımlara imza atılabiliyor.
Kalitenin artmasının da etkisiyle Emmy ödülü kazanmanın yolu açılıyor, büyük yapım şirketlerine daha kolay ulaşılıyor, dizilerin farklı ülkelerde çeşitli uyarlamaları bile yapılıyor. ABD'den sonra en çok dizi satan ülke olduğumuz için streaming platformları globale açılmak için de iyi bir yol. İşte IMDb puanlarına göre sıraladığımız, bu özgün ve popüler diziler arasında öne çıkanlar:
İnternet platformlarındaki en iyi Türk dizileri:
- 2008 Milli Takım Hikayesi
- Pavyon
- Doğu
- Fatma
- Parayı Vuranlar
- Aynen Aynen
- Saygı
- Yarım Kalan Aşklar
- Fi
- 10 Bin Adım
- Alef
- Bozkır
- İlk ve Son
- Masum
- Bir Başkadır
- Gibi
- Behzat Ç.
- Şahsiyet
- Leyla ile Mecnun
O şahane atmosferi yaşatan oyuncuların konuk olarak katıldığı 4 bölümlük belgesel: 2008 Milli Takım Hikayesi
Platform: Exxen
Yıl: 2021
Tür: Belgesel, Spor
IMDb: 7.0
Oyuncular: Fatih Terim, Arda Turan, Nihat Kahveci, Tuncay Şanlı, Hamit Altıntop, Semih Şentürk
Sizi 2008 yazına bir kez daha götüren belgesel dizisi, perde arkasında yaşanan pek çok detaydan bahsediyor. Semih Şentürk, attığı son dakika gollerinde neler hissettiğini anlatırken Nihat Kahveci ise Çek Cumhuriyeti maçında topa vurmadan önceki düşüncelerini aktarıyor.
Ankara eğlence sektörünü sırtlayan sıra dışı mekanların sıra dışı öyküsü: Pavyon
Platform: blutv
Yıl: 2019
Tür: Belgesel
IMDb: 7.4
Yönetmen: Richard Sohl, Sami Öztürk, Oğuz Uydu
Pavyon kültürünün etraflıca ele alındığı belgesel serisinde konsomatrisler, müdavimler, yalnızlar, âlemciler, işletmeciler, bolca neon ışık ve kabarık hesaplar size eşlik edecek.
Doğu Demirkol'un, kendi hayat öyküsünü esprili bir dille anlattığı dizi: Doğu
Platform: blutv
Yıl: 2021
Tür: Komedi
IMDb: 7.4
Yönetmen: Emrah Agus
Oyuncular: Doğu Demirkol, Evliya Aykan, Ege Kökenli
İstemediği bir bölümü aile baskısı nedeniyle okuyan ve üniversitedeki 7. yılında olan Doğu, zeki ama tembel biridir. Yine de hayalleri uğruna birtakım riskler alacaktır.
Dizinin eksikliğini Burcu Biricik'in kusursuz oyunculuğu sırtlıyor: Fatma
Platform: Netflix
Yıl: 2021
Tür: Dram, Polisiye, Gerilim
IMDb: 7.5
Yönetmen: Özgür Önürme
Oyuncular: Burcu Biricik, Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak
Temizlikçi olarak çalışan Fatma, hapisten çıktıktan sonra ortadan kaybolan eşinin nerede olduğunu öğrenebilmek için her şeyi göze alır. Öyle ki kendisini bir cinayet işlerken bulur. Ardından yeni cinayetler de gelince işler gitgide sarpa sarar.
Türkiye'nin yakın tarihinde halkı çeşitli yöntemlerle oyuna getirenlerin incelendiği belgesel dizisi: Parayı Vuranlar
Platform: blutv
Yıl: 2018
Tür: Belgesel
IMDb: 7.6
Yönetmen: Ümit Oktay Aymelek, Kürşad Bayhan
140journos imzalı bu belgeselde, 90'lar Türkiye'sinden günümüze ticari oyunlarla parayı vuranlar konu ediliyor. Seri dolandırıcı Jet Fadıl, 900'lü hatlar furyası, saadet zinciriyle dolandıran Titan ve Tosuncuk'un Çiftlik Bank'ı anlatılıyor.
Kadın-erkek ilişkilerini mizahi bir yaklaşımla anlatan, bölümleri ortalama 10'ar dakikadan oluşan çerezlik bir dizi: Aynen Aynen
Platform: blutv
Yıl: 2019
Tür: Komedi, Romantik
IMDb: 7.6
Yönetmen: Yunus Ozan Korkut
Oyuncular: Nilperi Şahinkaya, Kerem Bürsin, Uraz Kaygılaroğlu
İlk iki sezonun ardından Uraz Kaygılaroğlu'nun yerine Kerem Bürsin geliyor ve çiftlerin absürt komedi soslu ilişkileri kaldığı yerden tam gaz devam ediyor. İzledikleriniz her ne kadar abartı gibi görünse de kendi hayatınızdan da esintiler taşıdığını göreceksiniz.
Fenomenleşen antikahraman Ercüment Çözer, yeni kurbanlarına kendi yöntemleriyle ders veriyor: Saygı
Platform: blutv
Yıl: 2020
Tür: Suç, Dram, Gerilim
IMDb: 7.6
Yönetmen: Ali Taner Baltacı
Oyuncular: Nejat İşler, Boran Kuzum, Miray Daner, Erkan Can
Toplumdaki çürümenin çözümünü kendi adaletinde bulan Ercüment Çözer'in yolu, toplumdaki sapkınlık ve kötülüklerin içine sıkışmış iki genç olan Helen ve Savaş ile kesişir ve olaylar gelişir.
Baştan sona sürükleyici ve eğlenceli bir akışa sahip olan fantastik bir öykü: Yarım Kalan Aşklar
Platform: blutv
Yıl: 2020
Tür: Dram, Romantik, Fantastik
IMDb: 7.8
Yönetmen: Umur Turagay
Oyuncular: Burak Deniz, Dilan Çiçek Deniz
Ozan, Elif ile evlenmek üzereyken trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeder. Beklenmedik tuhaf bir olay ile Ozan, yeni bir bedende tekrar hayat bulur. Bu yeni bedene alışma süreci zaten zorluyken bir de eski hayatında yarım kalanları düzeltmeye çalışacaktır.
Azra Kohen'in çok satan kitap serisinden uyarlanan ve bir dönem çok ses getiren dizi: Fi
Platform: puhutv
Yıl: 2017
Tür: Dram, Romantik, Gerilim
IMDb: 7.8
Yönetmen: Mert Baykal
Oyuncular: Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsur
puhutv'nin ilk orijinal yapımı olma özelliğini taşıyan Fi, 22 bölüm sürdü ve yayınlandığı dönemde sosyal medyada her bölümüyle gündem oldu. Zengin oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken yapım, Can Manay karakterinin takıntılarını hafızalarımıza kazıdı.
Ortalama 10'ar dakikalık bölümlerden oluşan, izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağınız hoş bir seyirlik: 10 Bin Adım
Platform: GAİN
Yıl: 2020
Tür: Komedi, Dram
IMDb: 8.0
Yönetmen: Duygu Güzelmeriç
Oyuncular: Engin Günaydın, Devin Özgür Çınar
Tek oturuşta izleyebileceğiniz bir yapım. Sarıyer, Kadıköy, Karaköy gibi semtlerin sahil kısımlarında yürüyüş yapmış gibi hissedeceksiniz.
Variety'nin "2020'nin En İyi 15 Uluslararası Dizisi" listesinde yer almayı başaran polisiye: Alef
Platform: blutv
Yıl: 2020
Tür: Aksiyon, Suç, Dram, Gizem
IMDb: 8.0
Yönetmen: Emin Alper
Oyuncular: Kenan Imirzalioglu, Ahmet Mümtaz Taylan, Melisa Sözen, Müfit Kayacan
Tepenin Ardı, Abluka, Kız Kardeşler gibi filmleriyle ödüllük işler çıkaran Emin Alper, kalitesini bu kez de dizi dünyasında gösterdi. Alef'te, İstanbul Boğazı'nda bir cesedin bulunmasının ardından ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesi konu ediliyor.
"Her katil, yaşadığı yere benzer. Paslanmış kafesler, gören ve susan diller, küçük bir şehrin zulasında cinayetler. Cehennem var mı yok mu? Bozkır'ın söyleyecekleri var.": Bozkır
Platform: blutv
Yıl: 2018
Tür: Suç, Dram, Gizem
IMDb: 8.1
Yönetmen: Bahadır İnce
Oyuncular: Yiğit Özşener, Ekin Koç, Nur Fettahoğlu
Deneyimli başkomiser Seyfi ve çaylak polis Nuri, bir çocuk cinayetini çözmeye çalışırlar. Bu cinayet onları şehrin nüfuzlu iş adamı Abbas Bey ve kızı Dilara'ya götürecektir.
Aşkları genç yaşta başlayan Deniz ve Barış'ın 10 yıllık süreçteki serüvenleri: İlk ve Son
Platform: blutv
Yıl: 2021
Tür: Romantik, Dram
IMDb: 8.2
Yönetmen: Cem Karcı
Oyuncular: Özge Özpirinççi, Salih Bademci
Her ilişkide olan mükemmellik, sıradanlık ve bitiş dönemine odaklanan dizide, bu süreçte çiftin ilişkilerinin bambaşka bir boyuta bürünmesi başarılı bir şekilde anlatılıyor.
Türk dizi tarihinin en özenli işlerinden biri: Masum
Platform: blutv
Yıl: 2017
Tür: Suç, Dram, Gizem
IMDb: 8.4
Yönetmen: Seren Yüce
Oyuncular: Haluk Bilginer, Ali Atay, Okan Yalabık, Serkan Keskin
Emekli Komiser Cevdet ve karısı, ömürlerinin son yıllarını şehirden uzaktaki küçük çiftlik evlerinde huzur içinde geçirmektedirler. Ta ki küçük oğulları bir gece yarısı korkunç bir haberle eve gelene kadar…
Ferdi Özbeğen şarkılarını yıllar sonra tekrar popüleştiren bir ustalık eseri: Bir Başkadır
Platform: Netflix
Yıl: 2020
Tür: Dram, Gerilim
IMDb: 8.5
Yönetmen: Berkun Oya
Oyuncular: Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Defne Kayalar
Farklı kültürlerin kesişen hayat hikayelerini incelikle anlatan dizi için Netflix'in en iyi orijinal Türk dizisi diyebiliriz. Berkun Oya blutv için yazdığı Masum'un ardından bu kez platform değiştirdi ve yönetmen koltuğunda da başarılı oldu. Daha önce tiyatro oyununda birlikte çalıştığı Öykü Karayel'le tekrar bir araya geldiler.
Artık "Feyyaz Yiğit tarzı" diye bir şey oluştu ve oynadığı her yapımda bunu görebiliyoruz. Bu dizi de onlardan biri: Gibi
Platform: Exxen
Yıl: 2021
Tür: Komedi
IMDb: 8.6
Yönetmen: Ömer Sinir
Oyuncular: Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç
YouTube'da ilk bölümünü ücretsiz olarak izleyebileceğiniz Gibi'de, iki tuhaf arkadaşın durmaksızın birbirleriyle tartışması ve başlarına sürekli tuhaf olayların gelmesi konu ediliyor. Absürt komedi sevenler için bulunmaz nimet.
Efsaneler yıllar sonra bir bir internete gelmeye devam ediyor. En afili olanlarından biri: Behzat Ç.
Platform: blutv
Yıl: 2010-2019
Tür: Suç, Dram, Gizem
IMDb: 8.8
Yönetmen: Serdar Akar, Doğan Ümit Karaca, Sadullah Şentürk
Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Fatih Artman, Canan Ergüder, Nejat İşler
İlk kez 2010 yılında TV'de yayınlanan, 2011 ve 2013'te sinema filmleri de yapılan dizinin son sezonu blutv'de yer aldı. Ankara Cinayet Büro Amiri Başkomiser Behzat Ç.'yi daha sonra çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle izleyemedik.
HBO tarafından uyarlaması da çekilen, Emmy'de Bilginer'e büyük ödülü getiren bir başyapıt: Şahsiyet
Platform: puhutv
Yıl: 2018
Tür: Suç, Dram, Gizem, Gerilim
IMDb: 9.1
Yönetmen: Onur Saylak
Oyuncular: Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger
Emekli adliye memuru Agâh Beyoğlu, Beyoğlu'nda münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurt dışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir. Agâh'ın bu tekdüze yaşantısı, Alzheimer teşhisiyle altüst olur. Agâh, unutmanın bir fırsat olduğunu fark eder ve yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bunu bir fırsat olarak görür.
TV'den internete geçip tam gaz devam eden bir efsane: Leyla ile Mecnun
Platform: Exxen
Yıl: 2011-2021
Tür: Komedi, Dram
IMDb: 9.1
Yönetmen: Onur Ünlü, Murat Onbul, Funda Alp
Oyuncular: Ali Atay, Cengiz Bozkurt, Serkan Keskin, Osman Sonant, Ahmet Mümtaz Taylan, Köksal Engür, Deniz Işın
Eski tadını vermese de yeni bölümleri yine de beğenilen Leyla ile Mecnun, kendini bir hayli özletmişti. Absürt komedi türünün kralı olmaya devam ediyor.