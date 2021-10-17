Uzun uzun bakışmaların olmadığı, klişelerin baymadığı internet dizilerinin pazardaki payı günden güne artmakta. Streaming platformlarındaki bu kaliteli yapımlar, yerli dizi izlemeyenlerin bile beğenisini kazanıyor.

İnternet dizileri artık televizyon dizilerine kıyasla daha fazla ses getiriyor. Çünkü televizyonun klişe dünyasına bağımlı kalmayarak daha özgün hikayeleri ekrana taşımak artık mümkün. Bu sayede streaming platformlarında 7'den 70'e herkesin ilgisini çekebilen yapımlara imza atılabiliyor.

Kalitenin artmasının da etkisiyle Emmy ödülü kazanmanın yolu açılıyor, büyük yapım şirketlerine daha kolay ulaşılıyor, dizilerin farklı ülkelerde çeşitli uyarlamaları bile yapılıyor. ABD'den sonra en çok dizi satan ülke olduğumuz için streaming platformları globale açılmak için de iyi bir yol. İşte IMDb puanlarına göre sıraladığımız, bu özgün ve popüler diziler arasında öne çıkanlar:

İnternet platformlarındaki en iyi Türk dizileri:

2008 Milli Takım Hikayesi

Pavyon

Doğu

Fatma

Parayı Vuranlar

Aynen Aynen

Saygı

Yarım Kalan Aşklar

Fi

10 Bin Adım

Alef

Bozkır

İlk ve Son

Masum

Bir Başkadır

Gibi

Behzat Ç.

Şahsiyet

Leyla ile Mecnun

O şahane atmosferi yaşatan oyuncuların konuk olarak katıldığı 4 bölümlük belgesel: 2008 Milli Takım Hikayesi

Platform: Exxen

Yıl: 2021

Tür: Belgesel, Spor

IMDb: 7.0

Oyuncular: Fatih Terim, Arda Turan, Nihat Kahveci, Tuncay Şanlı, Hamit Altıntop, Semih Şentürk

Sizi 2008 yazına bir kez daha götüren belgesel dizisi, perde arkasında yaşanan pek çok detaydan bahsediyor. Semih Şentürk, attığı son dakika gollerinde neler hissettiğini anlatırken Nihat Kahveci ise Çek Cumhuriyeti maçında topa vurmadan önceki düşüncelerini aktarıyor.

Ankara eğlence sektörünü sırtlayan sıra dışı mekanların sıra dışı öyküsü: Pavyon

Platform: blutv

Yıl: 2019

Tür: Belgesel

IMDb: 7.4

Yönetmen: Richard Sohl, Sami Öztürk, Oğuz Uydu

Pavyon kültürünün etraflıca ele alındığı belgesel serisinde konsomatrisler, müdavimler, yalnızlar, âlemciler, işletmeciler, bolca neon ışık ve kabarık hesaplar size eşlik edecek.

Doğu Demirkol'un, kendi hayat öyküsünü esprili bir dille anlattığı dizi: Doğu

Platform: blutv

Yıl: 2021

Tür: Komedi

IMDb: 7.4

Yönetmen: Emrah Agus

Oyuncular: Doğu Demirkol, Evliya Aykan, Ege Kökenli

İstemediği bir bölümü aile baskısı nedeniyle okuyan ve üniversitedeki 7. yılında olan Doğu, zeki ama tembel biridir. Yine de hayalleri uğruna birtakım riskler alacaktır.

Dizinin eksikliğini Burcu Biricik'in kusursuz oyunculuğu sırtlıyor: Fatma

Platform: Netflix

Yıl: 2021

Tür: Dram, Polisiye, Gerilim

IMDb: 7.5

Yönetmen: Özgür Önürme

Oyuncular: Burcu Biricik, Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak

Temizlikçi olarak çalışan Fatma, hapisten çıktıktan sonra ortadan kaybolan eşinin nerede olduğunu öğrenebilmek için her şeyi göze alır. Öyle ki kendisini bir cinayet işlerken bulur. Ardından yeni cinayetler de gelince işler gitgide sarpa sarar.

Türkiye'nin yakın tarihinde halkı çeşitli yöntemlerle oyuna getirenlerin incelendiği belgesel dizisi: Parayı Vuranlar

Platform: blutv

Yıl: 2018

Tür: Belgesel

IMDb: 7.6

Yönetmen: Ümit Oktay Aymelek, Kürşad Bayhan

140journos imzalı bu belgeselde, 90'lar Türkiye'sinden günümüze ticari oyunlarla parayı vuranlar konu ediliyor. Seri dolandırıcı Jet Fadıl, 900'lü hatlar furyası, saadet zinciriyle dolandıran Titan ve Tosuncuk'un Çiftlik Bank'ı anlatılıyor.

Kadın-erkek ilişkilerini mizahi bir yaklaşımla anlatan, bölümleri ortalama 10'ar dakikadan oluşan çerezlik bir dizi: Aynen Aynen

Platform: blutv

Yıl: 2019

Tür: Komedi, Romantik

IMDb: 7.6

Yönetmen: Yunus Ozan Korkut

Oyuncular: Nilperi Şahinkaya, Kerem Bürsin, Uraz Kaygılaroğlu

İlk iki sezonun ardından Uraz Kaygılaroğlu'nun yerine Kerem Bürsin geliyor ve çiftlerin absürt komedi soslu ilişkileri kaldığı yerden tam gaz devam ediyor. İzledikleriniz her ne kadar abartı gibi görünse de kendi hayatınızdan da esintiler taşıdığını göreceksiniz.

Fenomenleşen antikahraman Ercüment Çözer, yeni kurbanlarına kendi yöntemleriyle ders veriyor: Saygı

Platform: blutv

Yıl: 2020

Tür: Suç, Dram, Gerilim

IMDb: 7.6

Yönetmen: Ali Taner Baltacı

Oyuncular: Nejat İşler, Boran Kuzum, Miray Daner, Erkan Can

Toplumdaki çürümenin çözümünü kendi adaletinde bulan Ercüment Çözer'in yolu, toplumdaki sapkınlık ve kötülüklerin içine sıkışmış iki genç olan Helen ve Savaş ile kesişir ve olaylar gelişir.

Baştan sona sürükleyici ve eğlenceli bir akışa sahip olan fantastik bir öykü: Yarım Kalan Aşklar

Platform: blutv

Yıl: 2020

Tür: Dram, Romantik, Fantastik

IMDb: 7.8

Yönetmen: Umur Turagay

Oyuncular: Burak Deniz, Dilan Çiçek Deniz

Ozan, Elif ile evlenmek üzereyken trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeder. Beklenmedik tuhaf bir olay ile Ozan, yeni bir bedende tekrar hayat bulur. Bu yeni bedene alışma süreci zaten zorluyken bir de eski hayatında yarım kalanları düzeltmeye çalışacaktır.

Azra Kohen'in çok satan kitap serisinden uyarlanan ve bir dönem çok ses getiren dizi: Fi

Platform: puhutv

Yıl: 2017

Tür: Dram, Romantik, Gerilim

IMDb: 7.8

Yönetmen: Mert Baykal

Oyuncular: Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsur

puhutv'nin ilk orijinal yapımı olma özelliğini taşıyan Fi, 22 bölüm sürdü ve yayınlandığı dönemde sosyal medyada her bölümüyle gündem oldu. Zengin oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken yapım, Can Manay karakterinin takıntılarını hafızalarımıza kazıdı.

Ortalama 10'ar dakikalık bölümlerden oluşan, izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağınız hoş bir seyirlik: 10 Bin Adım

Platform: GAİN

Yıl: 2020

Tür: Komedi, Dram

IMDb: 8.0

Yönetmen: Duygu Güzelmeriç

Oyuncular: Engin Günaydın, Devin Özgür Çınar

Tek oturuşta izleyebileceğiniz bir yapım. Sarıyer, Kadıköy, Karaköy gibi semtlerin sahil kısımlarında yürüyüş yapmış gibi hissedeceksiniz.

Variety'nin "2020'nin En İyi 15 Uluslararası Dizisi" listesinde yer almayı başaran polisiye: Alef

Platform: blutv

Yıl: 2020

Tür: Aksiyon, Suç, Dram, Gizem

IMDb: 8.0

Yönetmen: Emin Alper

Oyuncular: Kenan Imirzalioglu, Ahmet Mümtaz Taylan, Melisa Sözen, Müfit Kayacan

Tepenin Ardı, Abluka, Kız Kardeşler gibi filmleriyle ödüllük işler çıkaran Emin Alper, kalitesini bu kez de dizi dünyasında gösterdi. Alef'te, İstanbul Boğazı'nda bir cesedin bulunmasının ardından ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesi konu ediliyor.

"Her katil, yaşadığı yere benzer. Paslanmış kafesler, gören ve susan diller, küçük bir şehrin zulasında cinayetler. Cehennem var mı yok mu? Bozkır'ın söyleyecekleri var.": Bozkır

Platform: blutv

Yıl: 2018

Tür: Suç, Dram, Gizem

IMDb: 8.1

Yönetmen: Bahadır İnce

Oyuncular: Yiğit Özşener, Ekin Koç, Nur Fettahoğlu

Deneyimli başkomiser Seyfi ve çaylak polis Nuri, bir çocuk cinayetini çözmeye çalışırlar. Bu cinayet onları şehrin nüfuzlu iş adamı Abbas Bey ve kızı Dilara'ya götürecektir.

Aşkları genç yaşta başlayan Deniz ve Barış'ın 10 yıllık süreçteki serüvenleri: İlk ve Son

Platform: blutv

Yıl: 2021

Tür: Romantik, Dram

IMDb: 8.2

Yönetmen: Cem Karcı

Oyuncular: Özge Özpirinççi, Salih Bademci

Her ilişkide olan mükemmellik, sıradanlık ve bitiş dönemine odaklanan dizide, bu süreçte çiftin ilişkilerinin bambaşka bir boyuta bürünmesi başarılı bir şekilde anlatılıyor.

Türk dizi tarihinin en özenli işlerinden biri: Masum

Platform: blutv

Yıl: 2017

Tür: Suç, Dram, Gizem

IMDb: 8.4

Yönetmen: Seren Yüce

Oyuncular: Haluk Bilginer, Ali Atay, Okan Yalabık, Serkan Keskin

Emekli Komiser Cevdet ve karısı, ömürlerinin son yıllarını şehirden uzaktaki küçük çiftlik evlerinde huzur içinde geçirmektedirler. Ta ki küçük oğulları bir gece yarısı korkunç bir haberle eve gelene kadar…

Ferdi Özbeğen şarkılarını yıllar sonra tekrar popüleştiren bir ustalık eseri: Bir Başkadır

Platform: Netflix

Yıl: 2020

Tür: Dram, Gerilim

IMDb: 8.5

Yönetmen: Berkun Oya

Oyuncular: Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Defne Kayalar

Farklı kültürlerin kesişen hayat hikayelerini incelikle anlatan dizi için Netflix'in en iyi orijinal Türk dizisi diyebiliriz. Berkun Oya blutv için yazdığı Masum'un ardından bu kez platform değiştirdi ve yönetmen koltuğunda da başarılı oldu. Daha önce tiyatro oyununda birlikte çalıştığı Öykü Karayel'le tekrar bir araya geldiler.

Artık "Feyyaz Yiğit tarzı" diye bir şey oluştu ve oynadığı her yapımda bunu görebiliyoruz. Bu dizi de onlardan biri: Gibi

Platform: Exxen

Yıl: 2021

Tür: Komedi

IMDb: 8.6

Yönetmen: Ömer Sinir

Oyuncular: Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç

YouTube'da ilk bölümünü ücretsiz olarak izleyebileceğiniz Gibi'de, iki tuhaf arkadaşın durmaksızın birbirleriyle tartışması ve başlarına sürekli tuhaf olayların gelmesi konu ediliyor. Absürt komedi sevenler için bulunmaz nimet.

Efsaneler yıllar sonra bir bir internete gelmeye devam ediyor. En afili olanlarından biri: Behzat Ç.

Platform: blutv

Yıl: 2010-2019

Tür: Suç, Dram, Gizem

IMDb: 8.8

Yönetmen: Serdar Akar, Doğan Ümit Karaca, Sadullah Şentürk

Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Fatih Artman, Canan Ergüder, Nejat İşler

İlk kez 2010 yılında TV'de yayınlanan, 2011 ve 2013'te sinema filmleri de yapılan dizinin son sezonu blutv'de yer aldı. Ankara Cinayet Büro Amiri Başkomiser Behzat Ç.'yi daha sonra çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle izleyemedik.

HBO tarafından uyarlaması da çekilen, Emmy'de Bilginer'e büyük ödülü getiren bir başyapıt: Şahsiyet

Platform: puhutv

Yıl: 2018

Tür: Suç, Dram, Gizem, Gerilim

IMDb: 9.1

Yönetmen: Onur Saylak

Oyuncular: Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger

Emekli adliye memuru Agâh Beyoğlu, Beyoğlu'nda münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurt dışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir. Agâh'ın bu tekdüze yaşantısı, Alzheimer teşhisiyle altüst olur. Agâh, unutmanın bir fırsat olduğunu fark eder ve yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bunu bir fırsat olarak görür.

TV'den internete geçip tam gaz devam eden bir efsane: Leyla ile Mecnun

Platform: Exxen

Yıl: 2011-2021

Tür: Komedi, Dram

IMDb: 9.1

Yönetmen: Onur Ünlü, Murat Onbul, Funda Alp

Oyuncular: Ali Atay, Cengiz Bozkurt, Serkan Keskin, Osman Sonant, Ahmet Mümtaz Taylan, Köksal Engür, Deniz Işın

Eski tadını vermese de yeni bölümleri yine de beğenilen Leyla ile Mecnun, kendini bir hayli özletmişti. Absürt komedi türünün kralı olmaya devam ediyor.