İnternetten Para Toplayarak Gerçeğe Dönüşen 10 İlginç Ürün

Her ay internetten topladığı desteklerle gerçeğe dönüşmeyi hedefleyen ve pek çoğu da bunu başaran ürünleri listelediğimiz içeriğimizde bu ay da oldukça ilginç ürünler var. Gelin hep birlikte bazıları epey komik, bazıları da oldukça başarılı 10 ürüne göz atalım.

Fikirlerini hayata geçirmek ve başarılı birer ürün haline getirmek isteyen pek çok kişi, soluğu internet üzerinden destekçilerden bağış toplayan platformlarda alıyor. Bu platformlarda gerçekten ilgi çekici, yaratıcı ürünler olduğu gibi güldüren bazı ürünlerle de karşılaşıyoruz.

Karşımıza çıkan en ilginç ürünleri listelediğimiz serimizde bu ay da otomatik evcil hayvan kurutucudan kendi sodanızı yapabileceğiniz bir 'termos'a kadar birbirinden enteresan ürünler var. Gelin birlikte hepsine göz atalım.

İzmirliler bunu beğendi: Vücut ısısını düşüren soğutucu çanta Honu

Listemizin ilk ürünü, sıcak havalardan bıkanlara ilaç gibi gelecek bir ürün; Honu soğutucu çanta. NASA'dan ilham aldığını söyleyen bu çanta, sıcak havalarda sırtınızda 20 dereceye kadar serin hissetmenizi sağlıyor. Görsel olarak oldukça basit bir sırt çantası tasarımına sahip olan Honu, pek çok aktivitede kullanılabiliyor ve dört saate kadar soğutma etkisi sunuyor. Honu, bir hafta gibi kısa bir sürede hedeflediği 15 bin dolarlık bağışın üstüne çıkmayı başarmış.

Çocuklar için yapay zeka, robotik ve kodlama öğrenme seti: Quarky

Destek platformlarında bağışçılarını bekleyen ürünlerden biri de Quarky. Yapay zeka, kodlama ve robotik konularını çocuklar için eğlenceli bir oyun haline getiren Quarky, 7 - 14 yaş arası çocuklar için geliştirilmiş. 10 bin dolarlık bağış hedefini kısa sürede dörde katlayan Quarky, desteklerle gerçeğe dönüşen fikilerden biri.

Kendi sodanızı yapabileceğiniz taşınabilir termos: Bottle+

Listemizin ilginç ürünlerinden birine geldi sıra. Bottle+, termos benzeri bir ürün ve bir de standı var. Bu stand, termosa karbondioksit depolama işlevi görüyor. Ardından termosun haznesindeki karbondioksit, doldurduğunuz suyu sodaya çeviriyor. Her karbondioksit dolumundan sonra 15 şişe soda üretebilen Bottle+ yaklaşık 10 günde hedefini ikiye katlayarak neredeyse 87 bin dolarlık bir destek toplamış.

Evcil hayvan kurutma makinesi?: Drybo Plus

Listemizin bir diğer ilginç ürünü ise Drybo Plus isimli evcil hayvan kurutma makinesi. Aynı zamanda bir yatak olarak da kullanılabilen bu şahane ötesi ve her evde bulunması gereken ürün, mobil uygulama üzerinden derece ve yoğunluk ayarlama gibi seçenekler sunuyor ve evcil hayvanın sesten rahatsız olmadan uygun sıcaklıkta kurutulmasını sağlıyor. Drybo Plus, 171 bin dolardan fazla destek toplamış.

Horlama ve uyku apnesini önleyen minik cihaz: Snore Circle

Geceleri çok sık horlayanlar ya da uyku apnesi olanlar için şimdiye kadar karşımıza çıkan büyük maskeli makinelere bir rakip var; Snore Circle. Oldukça ufak boyutlarda bir cihaz olan ve çene altına takılarak kullanılan Snore Circle, uyku esnasında nefesi izleyip horlamaya ve uyku aknesine sebep olan kasları sıkılaştırıyor ve böylece her iki durumun da önüne geçiyor. Snore Circle, kısa sürede yaklaşık 70 bin dolar bağış toplamayı başarmış ve 1 yıl garanti güvencesiyle aralık ayında destekçilerine doğru yola çıkmayı bekliyor.

'Böyle bir şey zaten yok muymuş?' dedirten pratik kablo ve alet çantası: Taskin Stash

Sıradaki ürünümüz oldukça basit bir tasarıma ve mantığa sahip bir çanta. Kabloları ya da ufak tefek ıvır zıvırları düzenli bir şekilde toparlamaya yarayan çanta Taskin Stash, yaklaşık 132 bin dolarlık bir destek toplamış. Garip yanı ise gelişmiş bir tür kalemlik gibi görünen bu çantanın aşırı basit tasarımının 'mutlaka vardır bundan' dedirtmesi.

Umarım kimsenin kullanması gerekmez: Kameralı, flaşlı biber gazı spreyi TactiMatch TM100

Saldırganlara karşı çok yönlü koruma sunan enteresan bir ürün var sırada. Kimsenin kullanmasını gerektirecek bir an yaşamamasını umduğumuz bu ürün, sıradan bir biber spreyi gibi görünüyor. Fakat bazı ek özellikleri var. Ön yüzeyine bulunan kamera ile saldırganı kameraya alan ve bluetooth bağlantısı ile telefonunuza gönderen bu sprey, aynı zamanda çantada kolay bulunabilmesi için çantanın içinde parlıyor ve bir de güçlü bir flaş ile saldırganın gözlerini hedef alıyor. TactiMatch TM100, yaklaşık 1000 euro destek toplamış durumda.

10 parmağında 10 marifet, einden her iş gelen mutfak robotu: TOKIT Omni Cook

Blender, buharda pişirme, kıyma ve yoğurt yapma makineleri, çırpıcı, sos makinesi, meyve sıkacağı, buz kıracağı, hamur yoğurma makinesi…Bu saydıklarımız ve çok daha fazlasının tek bir mutfak robotunda toplandığını hayal edin. İşte hayal ettiğiniz o makine TOKIT Omni Cook. Mutfakta ihtiyaç duyabileceğiniz her şeyi tek bir üründe birleştiren bu başarılı ürün, Indiegogo'daki kampanyasında 9 milyon dolarlık şok edici bir destek toplamış. Ürün ayrıca farklı bir platformda da yine yaklaşık 9 milyonluk bir destek kampanyası daha gerçekleştirmiş.

Duruş bozukluklarını düzelten ve sırt ağrılarını gideren bir ürün: UpCore

Sırt, bel ve boyun sağlığı için epey zararlı olan duruş bozukluklarının önüne geçmek için geliştirilmiş bir ürün olan UpCore, duruş bozuklukları için 14 günde %71, 24 günde ise %94 düzelme vadediyor. Sırta takılıp belden sabitlenen UpCore, her gün 23 dakikalık bir kullanım ile özellikle sırt bölgesindeki ağrıların iyileşmesini ve duruş bozukluğunun da kısa sürede düzelmesini sağlıyor. Özellikle bütün gün bilgisayar başında kambur bir şekilde oturan koca bir jenerasyon için son derece faydalı olabilecek bu ürün, 132 bin dolardan fazla destek toplamış durumda.

Bağcıklarını kendi kendine bağlayan ayakkabı: Powerlace

Ayağa geçirir geçirmez otomatik bağcık sistemiyle bağcıkları bağlayarak ayağa uygun hale getiren Powerlace, farklı model imkanı da sunan özel bir ayakkabı. Powerlace ayrıca ayakkabının arkasında bulunan ve basarak ayakkabıyı rahat giymenizi sağlayan bir kısma da sahip, ki bu oldukça mantıklı çünkü ayakkabı giyerken ve çıkarırken arkasına basmanın ayakkabıları ne kadar kısa sürede yıprattığı malum. Bu enteresan ayakkabı, 108 bin dolardan fazla destek toplamayı başarmış.