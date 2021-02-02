iOS 14.5'le Xbox Series X/S ve DualSense Desteği Geliyor

iOS 14.5'in yeni bir özelliği daha gün yüzüne çıktı. Rene Ritchie tarafından ortaya çıkarılan özellik, iOS 14.5 ile iPhone'lara, Xbox Series X/S ile DualSense desteği geleceğini gösteriyor. Özellik, oyun oynamayı seven kullanıcılar için önemli avantajlar sunacak.

Apple, geçtiğimiz saatlerde iOS 14.5'in ilk geliştirici beta sürümünü yayınladı. Yayınlanan beta sürüm üzerinde incelemeler yapan meraklı geliştiriciler, Apple'ın üzerinde çalıştığı özellikleri keşfetmeye başladılar. Hatta az önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde de iOS 14.5 ile iPhone kilitlerinin, Apple Watch'lar üzerinden açılabileceğinden bahsetmiştik. Şimdiyse iOS 14'ün yaklaşan yeni sürümünde yer alabilecek yeni bir özellikten daha bahsedeceğiz.

Apple'ın yayınladığı geliştirici beta sürümlerine yaptığı incelemelerle bilinen Rene Ritchie, iOS 14.5'teki yeni bir özelliği ortaya çıkardı. Twitter üzerinden bir açıklama yapan Ritchie, bu işletim sistemiyle birlikte iPhone'lara, Xbox Series X/S ve PlayStation 5'in kumandaları için destek geleceğini söyledi. Yani kullanıcılar, yeni sürümle birlikte çok daha iyi bir oyun deneyimi yaşayabilecekler.

PlayStation 4 ve Xbox One kumandaları için, iOS 13'ten beri destek veriliyor

Aslına bakacak olursak Apple, konsol kumandalarına ilk kez destek vermiyor. Şirket, iOS 13 ile birlikte bu süreci başlatmış, iPhone'lara PlayStation 4 ve Xbox One kumandaları için destek eklemişti. Bloomberg'den Mark Gurman ise yakın tarihli bir haberinde, Apple'ın bu süreci devam ettireceğini ifade etmişti. İşte Rene Ritchie tarafından yapılan keşif, Gurman'ın haberini doğrular nitelikte.

Xbox Series X/S için tasarlanan kumanda, Xbox One'ın kumandasıyla neredeyse aynı. Ancak PlayStation 5 için tasarlanan DualSense isimli kumanda, oldukça gelişmiş özelliklere sahip. Özellikle de dokunsal geri bildirim özelliği, pek çok oyunseveri kendine hayran bıraktı. Elbette Apple, bu kumandanın tüm işlevselliklerini iPhone kullanıcılarına sunamayacak ancak pek çok iPhone sahibi, bu özellikten memnun kalacak gibi görünüyor.