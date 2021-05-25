iOS 14.6 ve iPadOS 14.6 Yayınlandı: İşte Tüm Yenilikler

Apple, iPhone ve iPad kullanıcıları için iOS 14.6 ve iPadOS 14.6 güncellemelerini yayınladı. Yeni güncellemeler ile birlikte Apple Music, Apple Card ve Apple Podcast'e bir dizi yenilik geldi.

Apple, iPhone ve iPad modellerine hayat veren mobil işletim sistemi iOS (iPad için iPadOS) için yeni bir güncelleme yayınladı. iOS 14.6 ve iPadOS 14.6 olarak isimlendirilen yeni sürümler, bir önceki iOS 14.5 güncellemesi kadar kritik yenilikler getirmiyor olsa da özellikle Apple Music abonelerinin bakmak isteyecekleri bazı yenilikler var.

Bildiğiniz üzere Apple, geçtiğimiz günlerde Apple Music için bir dizi yeni özellik duyurusu gerçekleştirdi. Söz konusu duyuruya göre Apple Music aboneleri, herhangi bir ek ücret ödemeksizin Dolby Atmos desteğinin yanı sıra uzamsal ses ve kayıpsız ses özelliklerien erişim sağlayabilecekler. Apple, bu özellikleri haziran ayında sunucu taraflı bir güncelleme ile aktif etmeyi planlarken; iOS 14.6 ve iPadOS 14.6 ile birlikte iPhone ve iPad'lerde zemini hazırlamış oldu.

Hepsi bu kadar da değil; Apple, nisan ayında duyurmuş olduğu Apple Card Aile'yi iOS 14.6 ve iPadOS 14.6 ile birlikte resmen yayınladı. Bilmeyenler için özetlemek gerekirse; Apple Card Aile, tek bir Apple Card'ın birden fazla aile üyesi tarafından kullanılabilmesini mümkün kılıyor. Üstelik ebeveynler, Apple Card Aile ile çocuklarının çevrimiçi alışveriş alışkanlıklarını denetleyebilecek ve harcama limitleri belirleyebilecekler.

Apple tarafından yapılan açıklamalara göre tek bir Apple Card'a en fazla 5 kişi eklenebilir ve eklenecek tüm kullanıcıların Aile Paylaşım Grubunun bir parçası ve daha da önemlisi 13 yaşından büyük olması gerekli. Ayrıca Apple Card'ın ortak sahiplerinin 18 yaşından büyük olmaları gerekiyor. Bu ortak sahipler, Apple Card için ortak bir harcama limitine sahip olacaklar.

Apple, iOS 14.6 ve iPadOS 14.6 ile birlikte Podcast uygulaması için abonelik özelliğini getiriyor. Böylece podcast oluşturucular, dinleyicilerinden abonelik ücreti karşılığı gelir elde edebilecekler. Böylece özellikle NPR, Los Angeles Times, Sony Music Entertainment, Wondery gibi büyük içerik üreticiler, aboneleri için premium podcast yayınları paylaşarak gelirlerini artırabilecekler.

Apple, son işletim sistemi güncellemesinde nesne takip aracı AirTag için de küçük bir yenilik yayınladı. Buna göre AirTag sahipleri artık Kayıp Modu için telefon numarasının yanına ek olarak bir e-posta adresi de ekleyebilecekler. Ayrıca artık AirTag'ler NFC uyumlu bir cihaz dokunduğunda sahibinin telefon numarasını sansürlenmiş bir şekilde gösterecek.