Apple, iOS 17.5.1 yazılım güncellemesini yayımladı. Bu güncelleme ile iOS 17.5'te ortaya çıkan silinen fotoğrafların görüntülenmeye başlaması sorunu giderildi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, son birkaç gündür ilginç bir problem ile gündemde. Hatırlayan okurlarımız vardır; bundan birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, iPhone sahiplerinin eskiden sildikleri fotoğrafları yeniden görmeye başladıklarından bahsetmiştik. İşte bu mesele, an itibarıyla çözülmüş durumda.

Apple, iPhone sahipleri için iOS 17.5.1 kodlu yeni güncellemesi yayımladı. Bu güncelleme, bir süredir kullanıcıların başına bela olan sorunu düzeltiyor. Eğer siz de sildiğiniz fotoğrafların yeniden görünmesi durumunu yaşıyorsanız bu güncellemeyi bir an önce yükleyin.

Yeni güncelleme, oldukça küçük bir boyuta sahip

Telefonunuzun yazılım güncelleme sayfasına geldiğinizde görebileceğiniz güncelleme, sadece 314,5 MB boyutuna sahip. Yani bu güncellemeye acil ihtiyaç duyuyorsanız Wi-Fi bağlantısını beklememeyi tercih edebilirsiniz.

iOS 17.5.1 güncellemesi ile ilgili aktarabileceğimiz başka bir şey bulunmuyor. Bu güncellemeyi yüklemek için yapmanız gerekenleri şöyle sıralayabiliriz: