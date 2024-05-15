Reddit'te paylaşım yapan bazı iPhone kullanıcıları, iOS 17.5 güncellemesi sırasında yıllar önce sildikleri fotoğrafların geri geldiğini açıkladı.

Akıllı telefonlarımızdan ya da teknolojik cihazlarımızdan bir fotoğrafı sildiğimizde ve çöp kutumuzu boşalttığımızda gerçekten de o görüntüler sonsuza kadar kaybolup gidiyor mu? Görünüşe göre cevap hayır, zira iOS 17.5 güncellemesini yapan bazı iPhone kullanıcıları, silinmiş fotoğrafların bir hatadan dolayı geri geldiğini ortaya çıkardı.

Reddit'te paylaşım yapan kullanıcılar, güncelleme sonrasında yıllar önce sildikleri görsellerin geri geldiğini ifade etti. Bir kullanıcı, partneri ile çektikleri görüntülerin yıllar sonra fotoğraflarda en üstte görüldüğünü söylerken, iPad'inde de bazı eski görsellerin geri döndüğünü açıkladı. Bir başka kullanıcı ise 2010 yılında tamamen sildiği görsellerin tekrar ortaya çıktığını belirtti.

Apple'dan henüz bir açıklama yok

Apple'ın Fotoğraflar uygulamasında standart olarak gelen bir "Yakın zamanda silinenler" özelliği var ancak bu özellik, son 30 gün içerisinde silinmiş olan görselleri geri getirebiliyor. Öte yandan burada 14 yıl öncesinde çekilmiş fotoğrafların söz konusu olması, verilerin gizliliği ve mahremiyet konusunda da çok sayıda soru işaretini ortaya çıkarıyor.

Bazı kullanıcılar bu durumun nedeninin yeniden indeksleme olabileceğini söylüyor ancak bu yaklaşım da sorunun nedenini tam olarak ortaya koyamıyor. Öte yandan, silinmiş fotoğrafları ve videoları geri getirebilmek çeşitli gelişmiş araçlarla mümkün ve belki de ortaya çıkan hata da bu uygulamaların yaptığına benzer bir işlem yapıyor olabilir.

Benzer bir durumla siz karşılaştınız mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.