Collect Cards: Store Box isimli korsan dizi ve film uygulaması, bir yılı aşkın süre Apple'ı kandırarak App Store'da kalmayı başarmış. Bunu da ABD'de kendini fotoğraf uygulaması olarak gösterip indirenlerden asıl işlevini gizleyerek yapmış. Diğer ülkelerdeki kullanıcılara ise korsan dizi ve film izleme özellikleri sunulmuş.

Geliştiricilerin Apple’ın uygulama mağazasında uygulamalarını listelemeleri hiç kolay değil. Öyle ki teknoloji devi, geliştiricilerin uyması gereken birçok kurala sahip. Aynı zamanda kurallara uyulup uyulmadığını kontrol eden App Store İnceleme Ekibi de var. Ancak bazen uygun olmayan uygulamaların mağazaya girebildiğini görebiliyoruz.

Bu tarz bir durum, çok yakın zamanda yaşandı. İlk olarak 9to5Mac tarafından fark edilen bir korsan film ve dizi uygulaması, 1 yıldan uzun süre App Store’da kalmayı başardı. Haberler ortaya çıktıktan sonra ise mağazadan kaldırıldı. Peki bu kadar süre nasıl fark edilmeden durabildi? Geliştiricilerin Apple’ı kandırmasıyla.

ABD'de kendini fotoğraf uygulaması gibi gösterirken diğer ülkelerde korsan dizi ve film izleme uygulaması olarak çalışarak Apple'ı kandırmayı başarmış

Uygulamanın ismi “Collect Cards: Store Box”. Bir yılı aşkın süre App Store’da kaldığı belirtilen uygulama, Apple’ı kandırmasıyla bu kadar uzun süre bir şey olmadan mağazada kalabilmiş. App Store’daki ekran görüntülerinde fotoğraf ve videoları yönetmeye yarayan bir uygulama olarak gözüküyor. Ancak indirildiğinde Netflix, Prime Video, HBO ve hatta Apple TV+’a kadar birçok platformdan içeriği korsan olarak izlemeye imkân tanıyan bir uygulamaya dönüşüyor.

Collect Cards: Store Box, uzun süre fark edilmemenin yanı sıra Brezilya’daki App Store’da en çok indirilen 2. ücretsiz uygulama olmayı bile başarmış. Bu kadar popüler olup nasıl fark edilmediğini ve Apple’ın nasıl kandırdığını sorguluyor olabilirsiniz. Cevabı ise kullanıcıların bulunduğu bölge.

Uygulama, kullanıcıların konumuna göre içeriğini değiştiriyor. ABD’deki kullanıcılara ekran görüntüsünde görülen fotoğraf ve video yönetme uygulamasının arayüzü gösteriliyor, korsan dizi ve film izleme özellikleri kapanıyor. Yani ABD’deki kullanıcılar, asıl uygulamayı göremiyorlar.

Ancak Brezilya gibi pazarlarda asıl uygulama ortaya çıkıyor. Buradaki kullanıcılar, indirdiklerinde korsan dizi ve filmleri görebiliyorlar. Brezilya dışında hangi ülkelerde böyle olduğu belli değil ancak 9to5Mac’e göre dünya çapında birçok bölgede yer alan bir uygulamaymış. Kısacası Apple’ın en çok kontrol ettiği yer olan ABD’de kendini fotoğraf uygulaması olarak göstermesi, diğer pazarlarda bu kadar süre kalabilmesini sağlamış.

Geliştiriciler, sürekli olarak Apple’ı kandırıp bu tarz hamleler yapmaya çalışıyordu. Oldukça ilginç bir yöntemle Apple’ı alt edebilen Collect Cards: Store Box da bunun son örneği.