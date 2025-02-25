Apple, iOS 18.4'ün herkese açık beta sürümünü yayımladı. Biz de nisanda geniş çapta çıkması beklenen sürümle iPhone'lara gelecek özellikleri derledik.

Apple, düzenli olarak iOS 18’in her biri farklı özellikler sunan yeni sürümlerini bizlerle buluşturuyordu. Dün akşam ise iOS 18.4’ün herkese açık beta versiyonu nihayet yayımlandı. Sürüm, iPhone’lara gelecek özellikler hakkında bizlere fikir veriyor.

iOS 18.4’ün betasını indirmek için Apple’ın buradan ulaşabileceğiniz beta test programına kayıt olmak gerekiyor. Bunun ardından ayarlardan güncellemeyi yapabiliyorsunuz. Ancak beta sürüm olduğu için birçok hatayla karşılaşmanız olası.

iOS 18.4 ne zaman geniş çapta yayımlanacak?

iOS 18.4’ün betasının yayımlanmasının ardından son sürümün herkese ne zaman geleceği merak edilmeye başladı. Apple, muhtemelen nisan ayının başlarında sürümü herkes için çıkaracak.

iOS 18.4’le hangi özellikler gelecek?

Öncelikli bildirimler

Kullanıcılar, bildirim ayarlarından öncelikli bildirimleri aktifleştirebilecek. Böylece kilit ekranında daha önemli bildirimlerin öne çıkarıldığını görmeye başlayacaksınız.

Apple Intelligence’a 10 yeni dil

Yeni sürüm, şimdiye kadar sadece İngilizce olarak kullanılabilen Apple Intelligence yapay zekâ özelliklerine 10 yeni dil ekliyor. Bunlar arasında Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, Japonca, Korece ve Çince var. Maalesef Türkçe hâlâ yok.

Image Playground’a yeni stil

Kendinize özgün görüntüler oluşturmanızı sağlayan Image Playground isimli yapay zekâ özelliğine yeni “Sketch” isimli 3’üncü bir stil eklendi. Bu şekilde taslak görseller oluşturmak mümkün olacak.

Apple News+’a yemek bölümü

Apple’ın Türkiye’de kullanılamayan News için de yenilikler geliyor. Artık News+ aboneleri, uygulamada tarifler alabilecekleri bir yemek bölümü de görecekler.

Denetim Merkezi’ne ortam müziği ekleniyor

iOS 18.4, Denetim Merkezi’ne kullanıcıların hoşuna gidecek bir ortam müziği özelliği getirecek. Bu seçenek; uyku, rahatlama, üretkenlik ve sağlık gibi dört farklı ses kategorisi sunacak. Bunları Denetim Merkezi’ne ekleyip istediğinizde o kategoriden ses veya müzik çalabileceksiniz.

Fotoğraflar uygulamasında yenilikler

Artık Fotoğraflar uygulamasında yepyeni bir filtre görmeye başlayacağız. Bu filtre, başkaları tarafından sizinle paylaşılan görsellere ulaşmanızı sağlayacak.