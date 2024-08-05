Apple, iOS 18'in 5. betasını geliştiriciler için yayımladı. Gelin bu sürümde yer alan özelliklere birlikte bakalım.

Apple, haziran ayında tanıttığı iOS 18’in beta sürümlerini son birkaç aydır geliştiriciler için yayımlıyordu. Teknoloji devi bugün de işletim sisteminin yeni sürümünün 5. betasını geliştiricilerle buluşturdu.

Beta sürümü, iPhone’lara gelecek bazı yeni özellikleri bizlerle buluşturuyor. Gelin bu özelliklere birlikte göz atalım. Sürümün yalnızca geliştiriciler için çıktığını ekleyelim. Tüm beta kullanıcılarına ise önümüzdeki hafta gelecek.

iOS 18 beta 5 ile gelen yenilikler

Safari’ye dikkat dağıtma kontrolü özelliği

5. beta sürümü, dikkat dağıtma kontrolü ismi verilen özelliği Safari’ye getiriyor. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, tarayıcı üzerinde dikkatlerini dağıtabilecek belli ögeleri gizleyebiliyorlar. Böylece sayfadaki tek bir kısma odaklanmak mümkün hâle geliyor. Yani sayfadaki istediğiniz bir kısmın görünmesini engelleyebiliyorsunuz.

Bu özelliğin bir reklam engelleme aracı olmadığı Apple tarafından vurgulanmış. Sayfa yenilendiğinde gizlenen kısım tekrar karşınıza çıkacak.

Fotoğraflar uygulamasında değişiklikler

*Beta Profiles (X)

Apple, iOS 18’le birlikte Fotoğraflar uygulamasının şimdiye kadarki en büyük güncellemelerden birini alacağını belirtmişti. Bu değişikliklerle birlikte uygulamanın tasarımı baştan aşağı yenileniyordu.

Fotoğraflar’daki belli klasörleri (favoriler, videolar gibi) sağa sola kaydırarak görmenizi sağlayan arayüz de bunlardan biriydi. Ancak şirket, önceki beta sürümlerinden gelen geri bildirimlerin ardından bu özelliği tamamen kaldırdı. Klasörler, hem aşağıya kaydırarak hem de sağa sola kaydırarak görülebiliyordu. Bu da kullanıcılarda kafa karışıklığı yaratabiliyordu. Şirket de bu yüzden değişikliğe gitme kararı aldı.

*Beta Profiles (X)

Bunlar dışında Denetim Merkezi’nde de küçük değişiklikler var. Artık bu bölümde bulunan ikonlar daha şeffaf bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Eylülde herkes için çıkış yapacak iOS 18’i hangi iPhone’lar alacak?