Apple, sürpriz bir şekilde iOS 26'nın 9'uncu beta sürümünü yayımladı. İşte yeni sürümde sunulan yenilikler.

Apple’ın yeni işletim sistemi sürümü iOS 26’yı piyasaya sürmesine çok az bir süre kaldı. Birkaç hafta sonra güncellemenin iPhone’lara geldiğini göreceğiz. Şirket, bir süredir iOS 26’yı test etmek için beta sürümleri çıkarıyordu. Şimdiye kadar 8 tane beta sürüm geldiğini görmüştük. Apple’ın önceki senelerde olduğu gibi sürümü 8 betayla bitirmesi beklenirken bir sürpriz yaşandı.

iOS 26 beta 9, geliştiriciler için resmen yayımlandı. Beklenmedik bir şekilde gelen yeni beta sürümü, önceki betalarda olduğu gibi öyle büyük yenilikleri kullanıcılara sunmayacak. Peki neler içeriyor?

iOS 26 beta 9, birkaç küçük sorunu çözüyor

iOS 26 veta 9 sürümü, iOS 26’nın Liquid Glass tasarımının çok yakında kullanıcılarla buluşacağının mesajını içeriyor. Apple, 9 Eylülde iPhone 17 serisini tanıtacak. Muhtemelen ondan 1-2 hafta sonra da iOS 26’nın geniş çapta kullanıma sunulduğunu göreceğiz.

9’uncu geliştirici betasında bunun dışında birçok farklı konuda sorun çözümleri yapılıyor. iPhone 15 ve 16’lardaki sürekli düşük batarya gösterme sorunu ve eski betaları yükleyememe sorunu çözülmüş. Buna ek olarak “Kurtarma Asistanı” isimli daha önceki betalarda da gördüğümüz iPhone’unuzu kurtarmanızı sağlayan özelliğin de iyileştirildiği aktarılmış.

Bunlara ek olarak AirPlay, Apple Intelligence, Apple TV gibi yerlerdeki küçük sorunlar çözülmüş. Anlayacağınız iOS 26 beta 9’da önceki beta sürümleri gibi yenilikler sunulmuyor.