Facebook'un iOS SDK'sında yaşanan bir sorun nedeniyle TikTok, Spotify gibi uygulamalara Facebook hesaplarıyla bağlanan iOS kullanıcıları, çökme hatası yaşıyorlar. Uygulamalar, yaşanan sorun nedeniyle kendi kendini kapatıyor ve kullanılamıyor.

iOS kullanıcıları, pek çok uygulamada kendi kendine kapanma sorunuyla karşı karşıya. Türkiye'deki iPhone kullanıcılarının da etkilendiği sorun, Facebook'un iOS için yayınladığı SDK'dan (yazılım geliştirme kiti) kaynaklanıyor ve Facebook hesabı ile giriş yapılan pek çok uygulama kullanılamaz hale geliyor.

Spotify kullanıcıları tarafından paylaşılan videolara göre yaşanan sorun; TikTok, Spotify, Pinterest veTinder gibi pek çok popüler iOS uygulamasını etkiliyor. Sadece iOS cihazları etkilediği bildirilen sorunu yaşayan kullanıcılar, uygulamaları açmak için ana sayfadaki ikona tıkladıklarında uygulamanın açılış sayfasıyla karşılaşıyorlar ancak sonrasında uygulama kendi kendini kapatıyor.

Spotify kendi kendine kapanma sorunun en fazla yaşandığı bölgeler

Konuyla ilgili olarak gelen ilk bilgiler, sorunun kaynağının Facebook’un iOS SDK’sı (yazılım geliştirme kiti) olduğunu gösteriyor. GitHub’da yer alan bilgilere göre Facebook’un iOS 6.5.2 SDK’sında sadece son bir saatte 258 çökme gerçekleşti. Facebook’un iOS SDK’sında gerçekleşen bu hata, uygulama profillerine Facebook hesaplarıyla bağlanan kullanıcıların uygulama çökme sorunuyla karşılaşmasına neden oluyor.

GitHub verilerine göre Facebook SDK'sında yaşanan çökme raporları

Facebook geliştirici ekibinden bir kişi, iOS SDK’sındaki sorunun farkında olduklarını ve düzeltmek için üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Sorun ile ilgili yeni bilgiler geldiği takdirde sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Güncelleme: Bazı kullanıcı ve uygulamalar sorunun düzeldiğini bildirdi

Spotify'ın anlık durumu hakkında bilgiler paylaşan Spotify Status adlı resmi hesap, uygulamanın düzeldiğini müjdeledi. Ayrıca sosyal medyadaki pek çok iOS kullanıcısı da Spotify ve TikTok da dahil olmak üzere yerli ve yabancı uygulamalara yeniden erişim sağlayabildiklerini belirttiler.

Bazı iOS uygulamalarındaki kendi kendine kapanma sorunun gösterildiği video