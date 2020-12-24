iOS işletim sisteminde bulunan Hesap Makinesi uygulaması, pek çok kullanıcının bilmediği bir özelliğe sahip. Bu özellik, uygulamanın bilimsel mod desteğiyle kullanılmasını sağlıyor. Bilimsel modlu stok Hesap Makinesi uygulamasını kullanmak için yapmanız gereken tek şey, telefonunuzu yan çevirmek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple tarafından geliştirilen iOS işletim sistemi, bugün milyonlarca tüketici tarafından kullanılıyor. Şirketin geliştirdiği akıllı telefonlarda kullanılan işletim sistemi, sahip olduğu özelliklerde de pek çok kullanıcının beğenisini kazanıyor. Şimdi sizlere, iOS'ta 2008 yılından beri bulunan ancak çoğu kullanıcının habersiz olduğu bir özellikten bahsedeceğiz.

Her işletim sisteminde olduğu gibi iOS işletim sisteminde de dahili bir Hesap Makinesi uygulaması var. Bu uygulama, temel hesaplama işlemlerinin tümünü yapabiliyor. Ancak fazlasına ihtiyaç duyan iPhone kullanıcıları, App Store'da yer alan "bilimsel mod" destekli hesap makinesi uygulamalarına yöneliyorlardı. Aslında böyle bir şeye hiç gerek yok. Zira iOS'ta bulunan yerleşik Hesap Makinesi, bilimsel mod desteğine zaten sahip.

iOS'un bilimsel modundaki Hesap Makinesi, işte böyle görünüyor

iOS'ta bulunan Hesap Makinesi isimli uygulamayı bilimsel modda kullanmak isterseniz, yapmanız gereken tek şey telefonunuzu yan çevirmek. Bu işlemi yaptıktan sonra üstel sayılar, trigonometri, logaritma ve köklü sayılar gibi gelişmiş matematik işlemlerini, iPhone üzerinden yapabiliyorsunuz. Bu da App Store'dan üçüncü taraf bir uygulamaya duyurulan ihtiyacı nispeten de olsa ortadan kaldırıyor.

Pek çok iPhone sahibinin bilmediği bu özellik, 2008 yılında yayınlandı. iOS 2.0'den beri kullanılabilen özellik, iPhone'lara ön yüklü olarak sunuluyor. Aslında Apple, bu uygulamanın App Store mağazasında, bu özelliğin varlığını da gösteriyor. Ancak Hesap Makinesi uygulamasının telefonda zaten bulunuyor oluşu, bilimsel mod özelliğinin gözlerden kaçmasına yol açmış gibi görünüyor.