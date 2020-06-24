iPhone 12'nin 20W Şarj Cihazının Fotoğrafları Paylaşıldı

Apple’ın sonbaharda duyurulması beklenen yeni akıllı telefon ailesi iPhone 12 ile ilgili sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Paylaşılan yeni fotoğraflar, iPhone 12’nin 20W USB-C hızlı şarj cihazıyla geleceğini gösteriyor.

Apple, önümüzdeki sonbaharda yeni iPhone modellerini tanıtmak için hazırlıklara devam ediyor. Apple'ın sessiz sedasız yürüttüğü çalışmalara rağmen yeni iPhone 12 ailesi ile ilgili sızıntıları peşi sıra gelmeye devam ediyor.

Mr.White isimli Twitter kullanıcısı tarafından yayınlanan fotoğraflar ,iPhone 12’nin hızlı şarj cihazı olacağı iddia edilen bir güç adaptörü gösteriyor. Mr.White’ın yayınladığı fotoğraflara göre iPhone 12, kutusunda 20W'lık bir hızlı şarj cihazıyla gelecek. Üstelik şarj cihazı, lightning yerine USB-C girişe sahip olacak.

Apple’ın iPhone 11 Pro’yu 18W USB-C güç adaptörüyle, iPhone 11’i ise 5W güç adaptörüyle gönderdiğini düşünürsek, iPhone 12 serisinde 20W USB-C güç adaptörü değişikliği önemli bir değişiklik olarak görülebilir. Elbette batarya boyutu fazla değişmeyecekse.

Daha önce ortaya çıkan iddialar sonbaharda dört iPhone 12 modeliyle karşılaşacağımızı gösteriyordu. Bu iddialara göre 5.4 inç büyüklüğünde temel modelin yanında iki 6.1 inçlik iPhone 12 ve iPhone 12 Pro, en büyük model olarak da 6.7 inç Pro Max modelinin olacağı öne sürülüyor. Dört iPhone 12 modelinden Pro versiyonlar olan 6.1 inç ve 6.7 inç büyüklüğündeki modellerin birer LiDAR sensörüyle geleceği de iddialar arasında yer alıyor.

Apple’ın daha önce olduğu gibi 20W güç adaptörünü sadece Pro ve Pro Max modelleri için mi yoksa bütün iPhone 12 modelleri için mi sunacağı henüz belli değil. 20W adaptörün varlığı da henüz Apple tarafından doğrulanmadı. Yine de güç adaptöründe yapılacak bir değişiklik iPhone kullanıcılarını mutlu edecektir.