Bu sonbaharda piyasaya sürülmesi beklenen yeni iPhone 12'lerin maket modelleri ortaya çıktı. Modellerin düz kenarlı ve 3 arka kameralı olduğu görülüyor. Elbette, bu maket modellerin olduğu gibi orijinal sürümle aynı olmayabileceğini hatırlatmakta fayda var.

Bu sene çıkması beklenen yeni iPhone 12 serisinin maket modelleri internet ortamında ortaya çıktı. Twitter'da Sonny Dickson tarafından yayınlanan iPhone 12 üçlüsünün maket modellerine bakılırsa, farklı boylardaki üç modelin düz kenarlara ve arkada üçlü kamera dizilimine sahip olduğu görülüyor. Maket modellerin, bu sonbaharda yayınlanması beklenen seri ile tam tamına uyumlu olmayacağı da hatırda tutulmalı.

Farklı boylardaki maket modellerin ekran ölçülerinin sırasıyla 5.4 inç, 6.1 inç ve 6.7 inç olduğu belirtiliyor. Düz kenarlar ve üçlü kamera dizilimi de daha önce ortaya çıkan iPhone 12 modellemeleriyle uyumlu görünüyor. Daha önce ortaya atılan bir söylentiye göre, yeni çıkacak modellerin ana gövdesi, iPhone 4'te görülen tasarım unsurlarını yeniden canlandıracak, düz kenarlar ve arkada ve önde cam kapaklar olacaktı.

Kamera sayıları değişebilir

Dickson, maket modellerin 'yüzde 100 olarak alınmaması gerektiğini' söylerken, bazı söylentilere göre arkaya LiDAR sensörü eklenecek, bazılarına göreyse bu sensör yalnızca Pro Max modelinde yer alacak. Bunun yanı sıra, Apple'ın üçlü kamera dizilimini Pro varyantlarda kullanacağı, diğer modellerdeyse ikili arka kamera diziliminin olacağı da iddialar arasında. Bu durumda, Dickson'ın yayınladığı görseldeki en küçük iPhone'da üçlü kamera diziliminin bulunmaması gerekiyor.

Dickson'ın bu görselleri nasıl elde ettiği ya da görsellerin ne kadar doğru olduğu bilinmiyor. Birçok aksesuar üreticisi henüz yayınlanmamış Apple ürünleri için model maket versiyonları üretiyor. Böylece iddia edilen CAD sızıntılarının ve söylentilerinden istifade ediyorlar, gelecekte yayınlanacak ürünlerin yapımına yardımcı olarak kendi yayınladıklarına yakın ürünler ortaya çıkmasını sağlıyorlar.

Dickson'ın maketlerinden önce, 14 Haziran'da da kalıpların görselleri ortaya çıkmıştı. Bu örneklerde modellerin işlenmiş metal temsilleri görülüyordu. 3B yazıcıdan alınmış varyantlarsa 1 Haziran'da yaratılmıştı.