iPhone 12 Ailesi İçin Ne Kadar Vergi Alınıyor?

Apple, dün iPhone 12 ailesinin Türkiye fiyatlarını açıkladı. Tahminlerden daha yüksek bir fiyata sahip olan yeni iPhone 12 ailesinin ne kadar vergiye sahip olduğunu araştırdık.

Son yıllarda gerek artan döviz kurları gerekse de yüksek vergiler nedeniyle akıllı telefonların ülkemizde çok yüksek fiyatlarla satıldığını görüyoruz. Bu akıllı telefonlar arasında en pahalıları ise genelde Apple markasına ait oluyor. Dün yeni iPhone 12 ailesinin Türkiye fiyatlarını açıklayan Apple, yüksek fiyatları nedeniyle yeni bir tartışma konusunu da ateşledi.

Bizler de bugün sizler için iPhone 12 ailesinin Türkiye fiyatlarının kaç TL’sinin telefonun fiyatı, kaç TL’sinin ise vergilerden geldiğini detaylı bir şekilde araştırdık. Yaptığımız araştırmalara göre kültür bakanlığı payı, TRT payı, ÖTV, KDV ve telefonun Apple Türkiye karı işin içine girdiğinde telefonun giriş fiyatından daha yüksek bir paydayla karşılaşıyoruz.

iPhone 12 ailesinin Türkiye’deki fiyat ayrıntıları

iPhone 12 mini Türkiye fiyat ayrıntıları

Giriş fiyatı: 4.364 TL

Kültür Bakanlığı: 44 TL

TRT payı: 440 TL

ÖTV: 2.424 TL

KDV: 1.309 TL

Alınacak toplam vergi: 4.217 TL

Apple Türkiye karı: 1.418 TL

Satış fiyatı: 9.999 TL

iPhone 12 Türkiye fiyat ayrıntıları

Giriş fiyatı: 4.798 TL

Kültür Bakanlığı: 47 TL

TRT payı: 485 TL

ÖTV: 2.665 TL

KDV: 1.439 TL

Alınacak toplam vergi: 4.636 TL

Apple Türkiye karı: 1.565 TL

Satış fiyatı: 10.999 TL

iPhone 12 Pro Türkiye fiyat ayrıntıları

Giriş fiyatı: 6.683 TL

Kültür Bakanlığı: 67 TL

TRT payı: 675 TL

ÖTV: 3.712 TL

KDV: 2.004 TL

Alınacak toplam vergi: 6.458 TL

Apple Türkiye karı: 1.858 TL

Satış fiyatı: 14.999 TL

iPhone 12 Pro Max Türkiye fiyat ayrıntıları