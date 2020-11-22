iPhone 12 Ailesi İçin Ne Kadar Vergi Alınıyor?

Son yıllarda gerek artan döviz kurları gerekse de yüksek vergiler nedeniyle akıllı telefonların ülkemizde çok yüksek fiyatlarla satıldığını görüyoruz. Bu akıllı telefonlar arasında en pahalıları ise genelde Apple markasına ait oluyor. Dün yeni iPhone 12 ailesinin Türkiye fiyatlarını açıklayan Apple, yüksek fiyatları nedeniyle yeni bir tartışma konusunu da ateşledi.
Bizler de bugün sizler için iPhone 12 ailesinin Türkiye fiyatlarının kaç TL’sinin telefonun fiyatı, kaç TL’sinin ise vergilerden geldiğini detaylı bir şekilde araştırdık. Yaptığımız araştırmalara göre kültür bakanlığı payı, TRT payı, ÖTV, KDV ve telefonun Apple Türkiye karı işin içine girdiğinde telefonun giriş fiyatından daha yüksek bir paydayla karşılaşıyoruz.
iPhone 12 ailesinin Türkiye’deki fiyat ayrıntıları
iPhone 12 mini Türkiye fiyat ayrıntıları
- Giriş fiyatı: 4.364 TL
- Kültür Bakanlığı: 44 TL
- TRT payı: 440 TL
- ÖTV: 2.424 TL
- KDV: 1.309 TL
- Alınacak toplam vergi: 4.217 TL
- Apple Türkiye karı: 1.418 TL
- Satış fiyatı: 9.999 TL
iPhone 12 Türkiye fiyat ayrıntıları
- Giriş fiyatı: 4.798 TL
- Kültür Bakanlığı: 47 TL
- TRT payı: 485 TL
- ÖTV: 2.665 TL
- KDV: 1.439 TL
- Alınacak toplam vergi: 4.636 TL
- Apple Türkiye karı: 1.565 TL
- Satış fiyatı: 10.999 TL
iPhone 12 Pro Türkiye fiyat ayrıntıları
- Giriş fiyatı: 6.683 TL
- Kültür Bakanlığı: 67 TL
- TRT payı: 675 TL
- ÖTV: 3.712 TL
- KDV: 2.004 TL
- Alınacak toplam vergi: 6.458 TL
- Apple Türkiye karı: 1.858 TL
- Satış fiyatı: 14.999 TL
iPhone 12 Pro Max Türkiye fiyat ayrıntıları
- Giriş fiyatı: 7.430 TL
- Kültür Bakanlığı: 74 TL
- TRT payı: 750 TL
- ÖTV: 4.127 TL
- KDV: 2.222 TL
- Alınacak toplam vergi: 7.180 TL
- Apple Türkiye karı: 2.389 TL
- Satış fiyatı: 16.999 TL