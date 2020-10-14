Apple, iPhone 12 ailesini nihayet tanıttı ve yeni iPhone'larda kullanılacak duvar kağıtları ortaya çıktı. Yeni bir iPhone satın almayacak olsanız bile yeni iPhone'ların duvar kağıtlarını hangi telefona sahip olursanız olun kullanabilirsiniz.

Apple, dün akşam gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile iPhone 12 ailesini resmen tanıttı. Her yeni iPhone modeli gibi iPhone 12 de kendine has bir duvar kağıdı tasarımı ile kutusundan çıkacak. Şimdi, ister iPhone ister Android kullanıcısı olun, iPhone 12’ler daha piyasaya bile sürülmeden iPhone 12 duvar kağıtlarını kendi akıllı telefonunuzda kullanabilirsiniz.

Apple, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinde farklı duvar kağıtları kullanmayı tercih etti ve bu içeriğimizde yalnızca iPhone 12 modellerinde yer alacak duvar kağıtları bulunuyor. Bildiğiniz gibi Apple, standart mod ve karanlık mod için farklı tonlarda duvar kağıtları sunuyor ve siz de tercihinize göre açık ya da koyu renkli duvar kağıtlarını kullanabilirsiniz.

Apple, iPhone 12 ailesinin tanıtıldığı Hi, Speed lansman etkinliğinin tanıtım afişlerinde düzensiz bir şekilde iç içe geçmiş dairelerin bulunduğu bir tasarım tercih etmişti ve bu tasarım, iPhone 12 ile iPhone 12 mini’nin resmi duvar kağıdı olarak karşımıza çıktı. Lafı daha fazla uzatmadan, sizleri iPhone 12 duvar kağıtlarıyla başbaşa bırakıyoruz.

iPhone 12 duvar kağıtları