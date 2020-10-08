"Hem iPhone 12 Hem de iPhone 13 Çentikli Tasarımla Gelecek"

Ice Universe tarafından aktarılan bilgiye göre Apple, gelecek hafta tanıtacağı iPhone 12 modellerinde geniş ve kalın çentiğe yer vermeye devam edecek. Dahası, iPhone 13 modelleri de daha ince olsa da geniş bir çentiğe sahip olacak.

COVID-19 pandemisi nedeniyle Apple’ın bu yılki iPhone geliştirme çalışmaları epey sekteye uğradı ve iPhone 12 ailesi, beklenen asıl tarihten yaklaşık 1 ay sonra (13 Ekim) tüketicilerin beğenisine sunulacak. Dürüst olmak gerekirse iPhone 12 modelleri, son yıllarda hakkında belki de en az sızıntı gerçekleşen iPhone modelleri oldu ve bu nedenle iPhone 12’lerin pek çok özelliği hakkında hala bir fikrimiz bulunmuyor.

Dünyaca ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, daha önce paylaştığı bir notta iPhone 12 modellerinde, mevcut iPhone 11’lerde olduğu gibi kalın çentikler yer alacağını, yalnızca iPhone 12 mini’nin bu konuda bir istisna olacağını ve iPhone 12 mini’nin diğer iPhone 12 modellerinden daha küçük bir çentik ile geleceğini öne sürmüştü. O günden bu yana Kuo’nun iddiasını destekleyen bir sızıntı ise gerçekleşmedi.

iPhone 12 ve iPhone 13 modellerindeki çentik boyutunu 'gösteren' çizim

Daha önce pek çok akıllı telefon ile ilgili isabetli sızıntılar gerçekleştirmiş bir isim olan Ice Universe, dün paylaşmış olduğu bir tweet ile Kuo’nun çentikli tasarımın devamı ile ilgili iddiasını destekledi diyebiliriz. Zira Ice Universe’e göre iPhone 12 modelleri, mevcut kalın ve geniş çentikli tasarımı kullanmaya devam edecekler.

Dahası, yine Ice Universe’e göre gelecek yıl tanıtılacak iPhone 13 modelleri de çentikli tasarım anlayışını sürdürecek. Yalnızca çentikler, mevcut modellerde olduğundan daha ‘ince’ bir tasarıma sahip olacak. Yine de iPhone 13 ailesinin tanıtımına bir yıla yakın bir süre olduğunu düşünürsek en azından iPhone 13’ler ile ilgili iddiaya şüpheyle yaklaşmakta fayda olduğunu söyleyebiliriz.