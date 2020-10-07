Paylaşılan bir görsele göre Apple, iPhone 12 ile birlikte Touch ID'yi geri getirecek. Üstelik bu sayede yıllardır şikayet edilen çentikler de küçülmüş olacak.

Apple, dün akşam gerçekleştirdiği duyuru ile iPhone 12 ailesinin 13 Ekim'de gerçekleşecek Hi, Speed etkinliğinde duyurulacağını açıkladı. Apple’ın bu açıklaması üzerine yeni iPhone’lar ile ilgili sızıntılar da peşi sıra gelmeye başladı.

Apple’a yakın kaynaklarca sızdırılan bir görsele göre Apple, iPhone 12 ailesi ile birlikte Touch ID’ye yeniden merhaba diyecek. Ancak bu kez Touch ID, ekranın altında bulunan bir ana ekran tuşuna değil, telefonun yanında bulunan güç butonuna entegre edilecek.

Görsel, Touch ID’nin tüm iPhone 12 modellerinde bulunacağını söylüyor. Daha önce yapılan sızıntılar ise Touch ID’nin yalnızca iPhone 12 mini modelinde bulunacağını ifade ediyordu. Apple’ın iPhone X modelinde veda ettiği Touch ID’yi geri getirme sebebi, çentikleri küçülme çabası olabilir.

Güç tuşuna entegre parmak izi tarayıcısı Apple için yeni sayılabilecek bir teknoloji olsa da Android dünyasında uzun yıllarda parmak izi tarayıcısı güç tuşuna gömülü akıllı telefonlar bulunuyordu. iPhone kullanıcılarının ekran kilidini açmak için güç tuşuna dokunmaya ne kadar ‘hevesli’ olacaklarını ise iPhone 12’ler piyasaya sürüldüğünde öğreneceğiz.

iPhone 12 mini, A14 yerine B14 işlemci ile gelebilir

Başka bir söylenti ise iPhone 12 mini’yi bekleyenleri hayal kırıklığına uğratabilir. Zira söylentiye göre Apple, iPhone 12 serinin en mütevazı modeli olacak iPhone 12 mini’de, amiral gemisi modellerde gördüğümüz Apple A14 işlemcisini değil, B14 işlemcisini kullanacak.

B14, temelde Apple A14 işlemcisi baz alınarak geliştirilmiş bir işlemci olsa da Apple’ın bu işlemcide frekans değerlerini kısacağı, bu nedenle de B14’ün orta-üst segment bir işlemci olacağı ifade ediliyor. Yine de bu söylentinin somut bir kanıtı olmadığını ifade edelim.