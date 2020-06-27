iPhone 12 Söylentileriyle Hazırlanan Konsept Tasarım Videosu

Yeni yayınlanan bir video, iPhone 12’nin nasıl görünebileceğini, adeta videoyu Apple yapmış kadar iyi bir şekilde sergiliyor. Görüntülerdeki konsept tasarımsa bugüne kadar çıkan söylentilerden ilham alıyor.

Apple, her yıl yeni bir iPhone modeli piyasaya sürüyor. Bu yıl da iPhone 12 modellerinin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Modelin duyurulması yakın zamanda gerçekleşmeyecek olsa da telefon hakkında pek çok söylenti bulunuyor.

Genellikle bu söylentileri ya da olası sızıntıları biz de sizlere ulaştırıyoruz. YouTube’da bulunan ConceptsiPhone adlı kanalsa bütün bu söylentileri bir araya getirerek bir tanıtım videosu oluşturmuş. Konsept tasarım videosu, Apple’ın yaptığı çalışmaları aratmıyor.

iPhone 12 söylentilerine bir de böyle bakın:

Yeni nesil iPhone'u görmemize daha aylar var ancak telefon hakkında ortaya atılan iddiaların sayısı çok yüksek. İddialara baktığımızda Apple, dörtten daha az iPhone 12 modeli üretmeyi planlamıyor. Her bir model yeniden tasarlanmış kasaya ve OLED ekranlara sahip olacak.

Yeni telefonlarla ilgili ortaya atılan iddialar arasında ayrıca A14 işlemcileri bu akıllı telefonlarda göreceğimiz yer alıyor. Ayrıca bu modellerde Apple’ın yeni işletim sistemi iOS 14 bulunacak. Bütün telefonlarda 5G bağlantı desteği de olacak.

Videoda yer alan görüntüler tabii ki bu daha önce doğrulanmamış olan söylentilere dayanıyor. Serinin 5,4 inçlik ve 6,1 inçlik iki farklı boyutu olacağı ifade edilmişti ancak insanların da daha büyük 6,1 ve 6,7 inçlik modellere yönelebileceği ortaya çıkmıştı.

Apple yeni telefonlarını sır gibi saklıyor:

Yeni Apple akıllı telefonların bu yılın sonbahar döneminde tanıtılması bekleniyor. Firmanın geçmişte yaptığı tanıtımlar da bu döneme denk geliyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok etkinlik ertelenmiş ve pek çok firmanın tedarik zincirinde aksamalar yaşanmıştı.

Apple’ın bu tür bir sorun yaşaması şu anda pek olası gözükmese de henüz kesin bir şey söylemek güç. Yeni iPhone 12’lerin söylentilerinden ortaya çıkan videoyu aşağıda yer alan bağlantıdan izleyebilirsiniz.