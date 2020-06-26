iPhone 12’nin Resmi Olmayan Fiyatları Ortaya Çıktı

Apple’ın önümüzdeki aylarda tanıtması beklenen yeni iPhone 12 serisi için önemli bir sızıntı haber geldi. Omegaleaks tarafından ortaya çıkarılan bir sızıntıya göre iPhone 12’nin 4G sürümü 549 dolardan satışa sunulacak.

Apple’ın önümüzdeki aylarda tanıtılacak yeni iPhone 12 serisinin fiyatı hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı. Omegaleaks tarafından ortaya çıkarılan bir sızıntıya göre iPhone 12’nin 5,4 inçlik versiyonu 549 dolardan satışa sunulacak. Ayrıca iPhone 12 Max isminde 6,1 inçlik bir telefonun daha 699 dolardan satışa sunulacağı iddia edildi. Sızıntıya göre bu fiyatlara sahip telefonların her ikisi de 4G desteğine sahip olacak.

5G versiyonlar daha pahalı olacak

4G telefonlar dışında 5G versiyonlu iPhone 12 ve iPhone 12 Max’in fiyatlarını da açıklayan Omegaleaks isimli Twitter kullanıcısı, 5,4 inçlik iPhone 12’nin 5G versiyonunun 649 dolar, 6,1 inçlik iPhone 12 Max’in 5G sürümünün ise 749 dolardan satışa sunulacağını bildirdi.

Aslında daha uygun fiyatlı iPhone’ların satışa sunulacağı bir süredir konuşuluyor. Daha önce bir analist, iPhone 12’nin 5,4 inç ekrana sahip versiyonunun daha ucuz bir versiyonu olabileceğini söylemişti. 5G hariç diğer tüm özelliklerinin aynı olması beklenen bu ucuz telefonların çıkıp çıkmayacağı ise şu an için bilinmiyor.

Daha önce Jon Prosser tarafından paylaşılan sızıntıya göre iPhone 12’nin 5G standardıyla 999 dolardan satışa sunulacağı duyumunu almıştık. Ayrıca iPhone 12 Pro Max’in de 5G desteğiyle 1.099 dolardan satışa sunulacağı biliniyor. Bu iki Pro modelinin 4G sürümlerine sahip olacağıyla ilgili herhangi bir sızıntı henüz yok.

Apple 4G telefon çıkarabilir mi?

Apple’ın son yıllarda daha uygun fiyatlı iPhone modelleri çıkardığına şahit olmuştuk. Her gelirden insana ulaşmak isteyen şirketin 4G desteğiyle iPhone 12’ler çıkarması son derece mantıklı görünüyor. Yeni iPhone 12’ler hakkında bilgiler geldikçe sizleri haberdar edeceğiz.